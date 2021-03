Rallye Fenix : Le sud tunisien attend 165 participants le 13 mars 2021

Plus de 165 participants de 16 nationalités seront samedi au départ du premier Rallye international “Fenix” qui se poursuivra jusqu’au 20 mars dans le Sud tunisien, annoncent les organisateurs.

Lors d’un point de presse tenu mardi au siège du ministère du tourisme, en présence des représentants des fédérations tunisiennes de l’automobile, de motocyclisme et des activités associées ainsi que de l’Office national du tourisme, le ministre du tourisme, Habib Ammar, a affirmé que le Rallye Fenix constitue une occasion pour promouvoir le tourisme saharien et une belle initiative pour animer les régions de Tozeur et de Douz, malgré la situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19.

“La situation pandémique en Tunisie commence à s’améliorer et je suis persuadé que les parties concernées ne ménageront aucun effort pour garantir la réussite de cet évènement et offriront toutes les facilités nécessaires aux participants tout en veillant au respect du protocole sanitaire”, a indiqué le ministre.

De son coté, Jamel Dabbabi, membre du comité d’organisation, a précisé que le Rallye Fenix, l’un des deux évènements majeurs de l’année après le Rallye Dakar, se disputera sur un parcours de 1260 km répartis sur six étapes, avec la participation de 69 automobilistes et 12 motards.

Selon le président de la fédération tunisienne de l’Automobile, Hatem Ben Youssef, deux équipages tunisiens seront du rendez-vous dont celui composé de Hend Chaouch et de son copilote Slim Mezri. Il a mis l’accent sur l’importance des sponsors dans l’encouragement des concurrents tunisiens ainsi que sur la qualité et le type des véhicules utilisés pour ce rallye.

Avec tap