Pour être plus heureux, mangez moins de sucres!

La nutritionniste Amia Askri a déclaré en marge de la journée dédiée à la célébration de la journée du bonheur, qui coincide avec le 20 mars de chaque année qu’une consommation excessive de sucre entraîne un manque d’hormones du bonheur dans le corps humain et provoque souvent une dépression sévère”.

Cet apport excessif en sucre entraîne une augmentation de la glycémie et un sentiment de bonheur temporaire qui est suivi par le stade de la sensation de fatigue et de fatigue extrême, ajoute la nutritionniste tunisienne à la cité des sciences de Tunis.

En ce qui concerne les aliments qui stimulent les hormones du bonheur, Askri a souligné que la vitamine “D” est très importante pour le corps humain afin de ressentir un confort psychologique et physique, et que sa carence peut entraîner une dépression sévère, soulignant l’importance de manger des aliments qui contiennent des huiles qui fournissent au corps cette vitamine, comme le poisson gras, la viande rouge, le foie, le jaune d’œuf et les fruits secs, en plus de l’exposition au soleil.

Elle a, d’autre part, souligné que le chocolat provoque une sensation de bonheur, car il contient du magnésium minéral, qui stimule les hormones du bonheur, ce qui explique pourquoi les gens se sentent à l’aise et heureux lorsqu’ils mangent du chocolat noir.

