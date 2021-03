Le 1er satellite Tunisien ‘Challenge One’ est dans l’espace! (vidéos)

Le satellite tunisien Challenge One, conçu par Telnet Holding, à été mis finalement sur orbite dans la matinée du lundi 22 mars 2021. Le lancement programmé pour le 20 mars a été retardé à cause de la situation climatique défavorable qui ont empêché l’envoi de la fusée russe Soyouz 2 avec à bord le premier satellite tunisien et plusieurs autres satellites en provenance de 18 pays du monde.

La fusée russe Soyouz 2 a effectivement été lancée dans l’espace avec 38 satellites étrangers à son bord depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, dont le satellite tunisien de la société Telnet.

Preparations for the launch of @gk_launch are underway at Baikonur! The State Commission confirmed the scheduled lift-off time of the Soyuz-2.1a rocket and gave the go-ahead to loading the launch vehicle with propellants. 🚀 Launch: 06:07 UTC

🎥 Broadcast: 05:15 UTC pic.twitter.com/Ty9qydVkPT — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 22, 2021

Telnet a indiqué dans un communiqué que, près de 30% des opérations de lancement de satellites sont retardées en raison de la complication de la procédure. lI est impératif de réunir toutes les conditions favorables afin de réussir ce processus et éviter tout échec qui coûterait très cher, pour expliquer les causes du report du lancement initialement prévu le 20 mars, le jour du 65ème anniversaire de la fête de l’indépendance tunisienne.

L’événement du lancement a été suivi par des centaines de spectateurs à la cité des sciences de Tunis qui se sont rendus tôt la bas pour ne pas rater cet événement historique.

Nous partageons avec vous dans ce qui suit les vidéos du lancement de la fusée russe Soyouz 2, avec challenge one à bord, ainsi que la réaction des spectateurs présents à la CST:

La cérémonie de lancement a été aussi suivie à la salle centrale d’opérations du groupe Telnet sis Berges du Lac en présence de plusieurs ingénieurs tunisiens concepteurs du satellite ainsi que le PDG de la société Mohamed Frikha et le président tunisien Kais Saied.

Kaies Saied a déclaré à l’occasion que la richesse réelle de la Tunisie est la jeunesse qui peut faire face aux obstacles, pour ajouter que la Tunisie ne manque pas de ressources mais de “volonté nationale”… Nous sommes fiers de notre indépendance, de notre passé, de nos parents et grands parents et nous sommes aussi fiers de vous les jeunes, fierté de la Tunisie, qui créera le future sur terre et dans l’espace…a-t-il dit.

Le satellite “Challenge-One” permettra la transmission des données utiles aux habitants de la terre par la connexion des objets situés sur la Terre (Internet of Things) via l’espace en utilisant, pour la première fois au monde, le protocole de communication LoRa destiné à la base pour des réseaux terrestres.

Challenge One va récolter les données collectées par ses appareils (Thermomètres ou capteurs de pollution connectés, puces de localisation ou senseurs d’humidité…) pour y avoir accès en temps réel même dans une zone terrestre sans couverture internet.

Le satellite permettra la communication et l’échange de données entre différents équipements, dans de nombreux domaines, notamment le contrôle, le transport, l’agriculture et la logistique, en recevant les données et en les envoyant à des fournisseurs du monde entier.

La société tunisienne Telnet Holding ambitionne de lancer une trentaine de satellites tunisiens et les faire flotter dans l’espace d’ici 2023.

Le site spécialisé Space in Africa indique que la Tunisie est le premier pays du Maghreb à fabriquer son propre satellite, dont l’ADN est 100% Tunisien, et le sixième pays à l’échelle africaine.

Un petit pas dans le monde de l’aérospatiale mais un grand pas pour la Tunisie!

S.B.

Lire aussi :

Suivez le lancement du 1er satellite Tunisien “Challenge One” samedi 20 mars en direct !