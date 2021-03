Tunisie – Coronavirus: 18020 personnes vaccinées, 10 jours après le début de la campagne

Le ministère de la santé informe que la campagne nationale de vaccination contre le Coronavirus se poursuit pour sa 10ème journée consécutive dans les 25 centres de vaccination de Tunisie.

Le nombre de personnes inscrites sur le système Evax a atteint 642 318, tandis que le nombre de personnes vaccinées avec la première dose du vaccin anti covid-19 a atteint 18 020, en tenant compte des 5524 personnes qui ont reçu la vaccination le lundi 22 mars 2021.

En plus des professionnels de la santé, nous continuons de vacciner le groupe cible en première priorité, qui comprend les personnes âgées de 75 ans et plus, précise le ministère de la santé dans son communiqué paru mardi 23 mars 2021.

🔴 في اليوم العاشر للحملة الوطنيّة للتلقيح ضدّ فيروس كورونا ⬇️ ⏺ العدد الجملي للملقّحين : 18020 شخصا

Le ministère de la Santé renouvelle son appel à tous les citoyens qui souhaitent faire le vaccin anti-Coronavirus à s’inscrire sur le système evax.

Pour se faire vacciner contre la covid-19 en Tunisie, il faut s’inscrire comme suit:

• S’enregistrer sur le site www.‪evax.tn‬⁩

– Appeler le numéro vert : 80.10.20.21

– Envoyer un SMS contenant le mot evax au 85.355

– Composer le code USSD *‏ 2021#

Tekiano

