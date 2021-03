Le film “L’homme qui a vendu sa peau” au cinéma en Tunisie dès le 31 mars (B.A. et Synopsis)

La projection du film “L’homme qui a vendu sa peau” (the man who sold his skin) par la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania se fera dans les salles de cinéma tunisiennes à partir du 31 mars 2021. Le film sortira aux USA le 2 avril puis dans une vingtaine de pays dont la France, l’Allemagne, la Belgique et la Suède.

Le long métrage The man who sold his skin qui représente la Tunisie aux Oscars 2021 est un drame de 1h44, une production de Tunisie, France, Belgique, Suède et Allemagne avec Yahya Mahayni, Monica Bellucci, Dea Liane, Koen de Bouw…

Synopsis du film “L’homme qui a vendu sa peau”:

Sam, jeune syrien sensible et impulsif, fuit son pays pour le Liban afin d’échapper à la guerre. Pour se rendre en Europe et vivre avec l’amour de sa vie, il accepte de se faire tatouer le dos par l’artiste contemporain le plus sulfureux au monde. En transformant son corps en une prestigieuse œuvre d’art, Sam finira toutefois par découvrir que sa décision s’est faite au prix de sa liberté.

B.A. du film “L’homme qui a vendu sa peau”:

Le film produit par CinéTéléfilms et TANIT productions sera distribué en Tunisie par HAKKA Distribution.

