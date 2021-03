Google Doodle rend hommage à Tawhida Ben Cheikh, pionnière des femmes médecins arabes

Google Doodle rend hommage à une grande figure de la Tunisie, Docteure Tawhida Ben Cheikh. Dans la page d’accueil de Google du samedi 27 mars 2021, le Doodle de Google affiche un dessin représentant la docteure tunisienne Tawhida Ben Cheikh, première femme médecin arabe, à l’occasion de la parution d’un billet de banque à son effigie.

Celle qui a fait de la santé de la femme sa priorité a aussi lutté tout au long de sa vie pour les droits des femmes et des démunis et fut la première rédactrice en chef du premier magazine féminin tunisien.

Tunisian physician, magazine editor, & social activist Tawhida Ben Cheikh is widely credited as the 1st female physician in Tunisia 🇹🇳#OnThisDay in 2020, Ben Cheikh also became the 1st female doctor in the world featured on a banknote!#GoogleDoodle → https://t.co/hL2xcGey11 pic.twitter.com/kS9WixLnF2

— Google Doodles (@GoogleDoodles) March 27, 2021