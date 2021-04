Saha Chribtek propose 4 clips vidéos filmés au Parc Belvédère de Tunis durant Ramadan 2021

L’événement ramadanesque du Goethe Institut de Tunis, Saha Chribtek, a offert à cinq artistes tunisiens émergents l’opportunité d’enregistrer professionnellement leur morceau musical et produire un clip vidéo en immersion totale de leurs univers artistiques, dans divers endroits insoupçonnés du Parc du Belvédère de Tunis.

Suite à un appel à candidature lancé en mars 2021, un processus de sélection a été affiné par l’équipe du département culturel du Goethe-Institut Tunis, et des experts en productions musicales et audiovisuelles.

A chaque fin de semaine, quatre clips vidéos seront publiés dans le cadre de Saha Chribtek 5 sur la chaîne Youtube du Goethe-Institut Tunis, qui seront relayés sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram du Goethe-Institut Tunis et ce durant tout le mois du ramadan 2021.

Le projet Saha Chribtek #5 a été mis au point en collaboration avec l’Association des Amis du Belvédère, ainsi que Make Music et Akacia Productions et les artistes sélectionnés : le duo Ahmed Litaiem & Selim Arjoun, Mariem Azizi, Ines Afs et Gorbi.

Ce projet intervient dans un contexte difficile pour de nombreux artistes qui, face aux fermetures de salles et aux interdictions d’événements culturels, manquent d’espaces pour créer, se produire et échanger. A travers Saha Chribtek, nous ajoutons à la musique naturelle de la faune et de la flore du Parc du Belvédère, celle d’artistes émergents de la scène musicale tunisienne, indique l’équipe du Goethe Institut Tunis.

