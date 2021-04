Soli & Green et Tounes Clean-Up plantent 60 000 arbres en 2 semaines à Siliana

L’ONG Soli & Green et l’association Tounes Clean-Up ont réussi à planter 60 mille arbres sur 30 hectares à Sidi Ameur, dans le gouvernorat de Siliana dans le cadre d’une campagne de reboisement organisée du 29 mars au 11 avril 2021.

Les deux associations ont réussi, en collaboration avec des habitants de la région et du Commissariat régional au développement agricole de Siliana avec l’appui de Monoprix, à planter 15 000 arbres de pins, 30000 Cyprès, 2500 Acacias, 10000 caroubiers et 2500 Eucalyptus.

Plus de 40 volontaires se déplaçaient en bus ou à leur frais à chaque fois pour participer à ses actions de reboisement dont l’objectif est de raviver les forêts et les espaces verts et qui se font avec l’aide des habitants de la région. Malgré les difficultés engendrées par la crise du coronavirus, les volontaires se sont déplacés munis de leurs masques de protection et de leurs outils de reboisement pour essayer de réussir un challenge lancé depuis 2019.

En effet, cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une plus grande opération de reboisement lancée en 2019 par l’association Soli and Green avec l’objectif de planter 12 millions d’arbres en Tunisie, afin de reboiser les forêts incendiées, de développer la biodiversité et d’agir contre les changements climatiques.

#60000_ألف_شجرة

بدينا نهار 29 مارس و ختمناها نهار 11 أفريل … بمساهمة سكّان منطقة سيدي عامر بسليانة , متطوّعي جمعيّة… Posted by Soli & Green on Monday, April 12, 2021

Plusieurs campagnes de reboisement en Tunisie ont été organisées jusque-là dans le cadre de cette opération et ont permis de planter des centaines de milliers d’arbres à Siliana, Nabeul, Jendouba, Béjà…, avec à chaque fois des arbres bien adaptés à leur milieu, selon la spécificité de chaque région.

Tounes Clean-Up est un mouvement citoyen qui vise à sensibiliser les tunisiens et les tunisiennes aux causes de l’environnement.

Soli & Green est une ONG qui opère sous le volet associatif qui lutte contre les catastrophes environnementales en organisant des actions de reboisement, nettoyage, tri selectif et recyclage et ce dans le but d’instaurer un mouvement Green solidaire conscient.

I.D

Lire aussi :

Houssem Hamdi et Soli & Green désirent planter 12 millions arbres en Tunisie