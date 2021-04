Telnet Holding et l’Institut national des grandes cultures collaborent pour une agriculture intelligente

Le groupe Telnet holding et l’Institut national des grandes cultures (INGC) envisagent de lancer des collaborations dans le domaine de l’agriculture intelligente et l’utilisation des technologies IoT (Internet of Things) à travers l’espace.

L’objectif du projet issu de cette collaboration intitulé “Space for IoT” est d’offrir une connectivité aux différents composants des champs de culture en Tunisie et promouvoir ainsi les moyens de production de maintenance et de suivi, lit-on sur la page Facebook de Telnet Holding.

TELNET a lancé le 22 mars 2021, le premier satellite Tunisien baptisé “ChallengeOne” qui vise à développer une nouvelle activité aérospatiale pour devenir un fournisseur de solutions innovantes pour l’IoT.

Rappelons que Challenge One va récolter les données collectées par ses appareils (Thermomètres ou capteurs de pollution connectés, puces de localisation ou senseurs d’humidité…) pour y avoir accès en temps réel même dans une zone terrestre sans couverture internet.

Le satellite permettra la communication et l’échange de données entre différents équipements, dans de nombreux domaines, notamment le contrôle, le transport, l’agriculture et la logistique, en recevant les données et en les envoyant à des fournisseurs du monde entier.

L’Institut national des grandes cultures,INGC, créé en 2009, est l’un des principaux organismes publics participant à la concrétisation de la stratégie nationale visant à atteindre la sécurité alimentaire afin d’améliorer le développement de technologies agricoles durables et leur transfert et diffusion afin d’accroître le rendement des grandes cultures en termes de production et de qualité.

