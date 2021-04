Tunisie – Coronavirus: Retour du confinement dans un hôtel et nouvelles mesures dès le 3 mai

A l’égard de la situation pandémique alarmante en Tunisie, la commission nationale de lutte contre le coronavirus a décidé d’instaurer de nouvelles mesures pour la période allant du 3 au 16 mai 2021.

Ces mesures qui servent à lutter contre la propagation du coronavirus en Tunisie sont détaillées comme suit :

– Confinement sanitaire obligatoire de 7 jours pour les voyageurs dans un hôtel à leurs frais applicable pour toutes les personnes arrivant de l’étranger qui doivent être munis d’un test PCR négatif de moins de 72 heures. Une liste d’hôtels pour le confinement obligatoire accrédités par le ministère de la santé est disponible.

– Poursuite de la suspension des cours du 3 au 16 mai 2021 à tous les niveaux d’enseignement (primaire, de base et secondaire) à l’exception des classes concernées par les examens nationaux, baccalauréat 2021, et conconcours de 6ème et 9ème année. Le calendrier scolaire sera aménagé en fonction de la période de suspension des cours pour des raisons sanitaires.

– Interdiction d’utilisation des espaces intérieurs des cafés. Les riverains pourront s’installer dans les espaces extérieurs des cafés.

– Poursuite de l’enseignement à distance dans les établissements de l’enseignement supérieur, à l’exception des niveaux concernés par les concours nationaux nécessitant des cours en présentiel intégré et des stages en présentiel.

La porte parole officielle du gouvernement, Hasna Ben Slimène a précisé lors de la conférence de presse tenue à la présidence du gouvernement à la Kasbah mercredi 28 avril 2021 que les décisions et mesures liées au protocole sanitaire, annoncées précédemment, demeurent en vigueur en vue de limiter la propagation du coronavirus.

Il a aussi été décidé la préparation d’un projet de loi sur l’état d’urgence sanitaire pour le soumettre incessamment à l’ARP. Les gouverneurs sont appelés à appliquer les mesures appropriées, selon la gravité de la situation épidémique dans chaque région.

Concernant l’évolution de la situation épidémique en Tunisie, le ministère de la santé à indiqué que 119 décès dûs au coronavirus ont été enregistrés mardi 27 avril 2021. Le nombre de décès s’élève ainsi à 10 563 cas en Tunisie, a précisé la même source.

C’est le bilan le plus élevé enregistré dans le pays depuis l’apparition de la pandémie de Coronavirus en mars 2020. 1729 nouvelles contaminations ont été également recensées mardi suite la réalisation de 6434 tests.

