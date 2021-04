Il fera chaud jeudi 29 avril 2021 avec des températures maximales évoluant entre 25° et 31° dans le Nord, les hauteurs et le Sahel, entre 32 et 38° dans le reste des régions tunisiennes les températures atteindront 41° dans le Sud-est avec vents de Sirocco.

Les vents seront généralement modérés, avec une vitesse qui ne dépassera pas 30 km /h. La mer sera ondulée à peu agitée.

Temps partiellement nuageux à peu nuageux sur la plupart des régions.