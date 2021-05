Manchester City vs PSG: Chaines qui diffusent le match retour de la Ligue des Champions 2021 (4 mai)

Manchester City et Paris-Saint Germain s’affrontent mardi 04 mai dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des Champions 2021. Le match Manchester City vs PSG sera joué à 21h (20H HT) sur la pelouse du stade Etihad Stadium.

L’équipe de Paris Saint Germain a été battue par les Citizens 2-1 à l’aller au Parc des Princes. C’est un exploit que l’équipe parisienne devra espérer en cette demi-finale retour de la champion’s league.

Le match Manchester City vs PSG sera diffusé en direct live sur les chaines beinsports Premium 1, RMC Sport 1,Movistar Liga de Campeones, Sky Sport Allemagne 1, Sky Sport Uno et Sky Sport Football. Le streaming du match Manchester City vs PSG est accessible via bein connect.

