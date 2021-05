L’ANSI met en garde contre un nouvelle vague de phishing sur Facebook

L’ANSI, Agence Nationale de la Sécurité Informatique, met en garde contre une nouvelle vague de phishing qui se propage sur Facebook en usurpant plusieurs enseignes et entreprises tunisiennes, privées et publiques.

Ces pages, conçues par des pirates informatiques, demandent aux internautes tunisiens de s’inscrire en les faisant croire qu’ils peuvent gagner des prix. En réalité, ces opérations d’inscription se font via des sites web malveillants ayant la charte graphique des entreprises usurpées, ou même Facebook et dont l’objectif est de “pirater” les paramètres d’accès Facebook des victimes.

L’ANSI vous conseille vivement de suivre les recommandations suivantes pour éviter le piratage via Facebook :

– Assurez-vous de l’authenticité des pages Facebook professionnelles en inspectant le « badge de vérification bleu » à côté du titre.

– Contactez les entreprises pour se renseigner sur la fiabilité des jeux publiés avant d’y participer.

– Installez les extensions « Web Of Trust (WOT) » « Netcraft » et « adblockplus » dans votre navigateur web pour vérifier la fiabilité des sites web visités et bloquer les annonces publicitaires douteuses.

Tekiano avec l’ANSI