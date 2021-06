Carthage Dance 2021: Programme des spectacles en streaming gratuit du 5 au 12 juin

La 3ème édition de “Carthage Dance” débute samedi 5 juin pour se poursuivre jusqu’au samedi 12 juin 2021 sous le slogan “Lâche la Danse”. Presque 18 spectacles interprétés par une vingtaine de danseurs tunisiens seront diffusés en streaming gratuit sur le site du festival et ses réseaux sociaux.

Les principaux thèmes prévus par cette édition dédiée à la mémoire de Zeineb Farhat”, actrice culturelle et syndicaliste, s’articulent autour des “Hommages “, ” Danse et Théâtre “, “Danse tunisienne Hip Hop” et “Danse contemporaine “.

Un hommage posthume sera rendu à la femme de théâtre Raja Ben Ammar et au chorégraphe Nejib Khalfallah dans le cadre d’un spectacle chorégraphique d’Imed Jomaa, mis en scène par Moncef Essayem.

Programme Carthage Dance 2021 du 05 au 12 juin :

Initialement prévue en 2020, cette 3ème édition de “Carthage Dance” avait été reportée en raison de la crise sanitaire. Cette manifestation organisée par le ministère des Affaires Culturelles a été créée en 2018 sous le nom des “Journées Chorégraphiques de Carthage”.

Ce rendez-vous annuel est un espace de partage des danses, d’exploration de l’art chorégraphique et de découverte d’un panorama de corps dansants et de dialogue.

Vous pouvez regarder les spectacles en streaming gratuit et lire les résumés et les bios des chorégraphes tunisiens sur http://www.carthagedance.gov.tn .

