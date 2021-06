Euro 2021 : Les légendes Nesta et Totti stars de la cérémonie d’ouverture le 11 juin à Rome

La compétition de football Euro 2021, qui correspond au championnat d’Europe de football 2020, débute le 11 juin avec une cérémonie organisée à Rome. Les footballeurs italiens de légende Alessandro Nesta et Francesco Totti seront les stars de cette soirée agrémentée d’une performance artisitque avec des vedettes de la chanson Andrea Bocelli, Martin Garrix, Bono et The Edge.

Simplifiée en raison du contexte sanitaire, la traditionnelle cérémonie d’ouverture de l’EURO précédera de quelques minutes le coup d’envoi à 20h00 du match Turquie-Italie, premier match du groupe A au Stade Olympique de Rome. L’enceinte italienne s’est engagée à recevoir environ 16.000 spectateurs soit le quart de sa capacité habituelle.

L’UEFA met ainsi en scène deux anciennes vedettes du Derby de Rome disputé dans le même stade, et souvent houleux, Alessandro Nesta ayant dirigé l’arrière-garde de la Lazio de 1993 à 2002 avant de partir à l’AC Milan, pendant que Francesco Totti est resté l’idole d’un seul club, la Roma, où il a disputé 25 saisons.

L’instance promet “un sentiment de joyeuse réunion entre les membres de la famille du football européen”, après une année éprouvante marquée par la pandémie, qui a entraîné le report du tournoi d’abord prévu à l’été 2020.

Le coeur de sa cérémonie, intitulé “Triomphe de l’Euro”, doit mettre en scène l’orchestre de la police nationale italienne, 24 grands ballons gonflés à l’hélium pour symboliser les équipes engagées, et une “chorégraphie verticale” mêlant danseurs et batteurs installés sur le toit du stade.

Enfin, le ténor italien Andrea Bocelli interprétera “Nessun Dorma”, tiré de l’opéra Turandot de Puccini, avant une “performance virtuelle” de Martin Garrix, Bono et The Edge (U2), auteurs de la chanson officielle de l’Euro, “We Are The People”.

Vous pouvez regarder la cérémonie d’ouverture de l’Euro 2021, vendredi 11 juin, ainsi que le match Turquie Italie en direct live sur les chaines TF1 et beIN Sports.

Tekiano avec AFP

