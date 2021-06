Festival Carthage 2021: Avant-goût des spectacles exceptionnels qui attendent le public!

Le Festival international de Carthage revient dans sa 56ème édition avec une programme qui se ressource des fondamentaux et piliers de cet événement culturel mêlant théâtre, spectacles et musique instrumentale colorée et offre plusieurs voyages à travers la Tunisie et le monde, durant 24 soirées du 8 juillet au 17 août.

L’ouverture du Festival Carthage 2021 comme annoncé auparavant se fera jeudi 08 juillet avec un hommage à l’un des plus célèbres et prolifiques auteurs de musiques de films; l’homme aux 500 musiques de films ENNIO MORRICONE décédé en juillet 2020. A la fois compositeur, producteur et chef d’orchestre, il est devenu grâce à la popularité de ses musiques l’une des personnalités les plus importantes et influentes du cinéma.

Le Concert hommage à ENNIO MORRICONE est proposé par L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE “LUIGI CHERUBINI” DE FLORENCE. Le spectacle d’ouverture constitue un accord de coopération internationale où le festival se charge uniquement des frais d’hébergement et 10 musiciens tunisiens feront partie de l’orchestre.

Le FIC prévoit une semaine dédiée au théâtre du 10 au 18 juillet 2021 au théâtre romain de Carthage. La semaine du théâtre offre au public de nouvelles productions donnant à voir plusieurs facettes de notre théâtre contemporain.

Les pièces de théâtre tunisiennes programmées sont YAKOUTA, monodrame de Leila Toubel (10 juillet), Cauchemar d’Einstein de Anouar Chaafi (12 juillet), Club de chant de Cyrine Gannoun (14 juillet), La Dernière de Wafa Taboubi (16 juillet) ainsi que Ad Libitum (Ala Hawak) de Taoufik Jebali(18juillet).

La 56ème édition s’ouvre aussi, sur plusieurs couleurs musicales venues essentiellement de la Tunisie mais aussi du monde. La musique classique arabe sera aux rendez-vous avec “DIALOGUE DES CORDES” de Kamel Ferjani (29 juillet), une création qui invite à une nouvelle expérience de l’écoute d’une musique reprenant des classiques de la musique du Moyen-Orient et du Maghreb et ce avec la participation de ‌Lotfi‌ ‌Bouchnak,‌ ‌Chehrazade‌ ‌Helal‌ ‌,‌Rihab‌ ‌Seghaier et ‌Slim‌ ‌Jaziri.

Pour célébrer La Fête de l’indépendance Tunisienne; Le théâtre romain de Carthage accueillera Fallega 2 de Nasreddine Chebli mit en scène par Fadhel Jaziri (25 juillet).

le FIC s’est lancé également dans la production avec deux spectacles : Un renouveau de la musique populaire sera au rendez-vous à Carthage tout en gardant les fondements de l’art ancestral et à jamais indémodable revient avec HABBOUBA (07 août) l’un des pionniers de l’art populaire en Tunisie. Le second projet est BAHR ESSOUFIA de Nabiha Karaouli et Adel Bondka (13 août)

Des soirées portant l’empreinte instrumentale seront sur la scène mythique de Carthage dont : TAKSIM TRIO, TRIO JOUBRAN, BIKRAM GOSH, CONCERTO MALAGA et pour la clôture le nouveau projet de Dhafer Youssef : Whirling Between Dusk ans Dawn.

Parmi les expériences les plus marquantes de la nouvelle scène musicale maghrébine nous retrouveront sur la scène de Carthage Souad Massi (04 août) avec son nouveau projet “Oumniya” ainsi que OUM avec son nouvel album “DABA” sous la direction artistique de Kamilya Jubran.

Cette édition sera également une opportunité de découvrir de nouvelles musiques et ce avec le groupe Corréen de K-POP B.I.G (23 juillet) qui est fort apprécié par les jeunes tunisiens. SARA CORREIA & MAYRA Andrade dans une soirée commune (02 août) offriront au public des rythmes soyeux entre le Fado traditionnel et la pop tropicale.

Un spectacle dédié aux enfants sera à l’honneur lors de cette édition avec la comédie musicale “ALICE” de Oussama Mhidi, Mise en scène par Houssem Sahli et Oussama Mhidi.

La diversité de la création tunisienne s’exprimera en plusieurs tons : le projet de HASSEN DOSS AND ORCHESTRA Accompagné par l’orchestre symphonique de Carthage dirigé par Hafedh Makni, ainsi que URBAN STREET ORCHESTRA sous la direction artistique de Bayrem Ben Kilani accompagné de l’orchestre symphonique tunisien dirigé par Mohamed BouSlama mais aussi le projet de DENDRI STAMBELI MOVEMENT qui assurera la première partie de GNAWA DIFFUSION.

Les accords de coopération internationale ont soutenu le FIC en prenant en charge des concerts tels que : la soirée d’ouverture en hommage à Ennio Morricone, Sara Correia et Bikram Gosh Le FIC a tenu à faire accompagner plusieurs spectacles et concerts étrangers par un grand nombre de musiciens tunisiens :

– 22 musiciens aux côtés de Dalal Abu Amneh

– 18 musiciens tunisiens accompagnants le concert Orient night

– Le flûtiste Hassen Miloud accompagnera Bikram Gosh avec la participation de Zohra Lajnef

– 50 choristes accompagnent Concerto Málaga

Tekiano avec Festival de Carthage

