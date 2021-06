Pièce de théâtre “Cauchemar d’Einstein” en avant-première le 18 juin à la cité de la Culture

La pièce de théâtre tunisienne “Cauchemar d’Einstein” mise en scène par Anouar Chaafi sera présentée par Le Théâtre de l’Opéra en avant-première vendredi 18 juin 2021 à 18h30 au Théâtre des régions à la Cité de la Culture de Tunisie, avant son passage au festival de Carthage 2021, programmé pour lundi 12 juillet sur la scène de l’amphithéâtre antique de Carthage.

Dans sa nouvelle création théâtrale “Cauchemar d’Einstein” produite par le Théâtre de l’Opéra de Tunis, le metteur en scène Anouar Chaafi nous propose une écriture scénique

distinguée et unique qui se base sur le texte du dramaturge Kamel Ayadi King. Seront sur scène une pléiade d’acteurs à l’instar de Bechir Ghariani, Ali Ben Saïd, Yassine Fatnassi, Moncef Ajangui, Lotfi Najah, Amel Laouini, Kamel Zhiou, Adam Jebali et Oussama Chikaoui.

La pièce de théâtre tunisienne relate le voyage dans le temps qu’Einstein a cherché à réaliser l’emmène à l’ère préislamique pour se retrouver dans des situations contradictoires où il fût surpris par des découvertes ultérieures à son époque.

Ces découvertes l’alertent sur le danger de mélanger les temps et sur l’énormité de son défi à l’ordre de l’univers et le placent par conséquent dans des situations à la fois dérisoires et élogieuses. Enfin, il va réaliser que ce qu’il a vécu n’était qu’un rêve qui s’était transformé en cauchemar.

Parmi les autres oeuvres d’Anouar Chaafi , artiste et professeur qui a été à la tête du Théâtre National Tunisien, on cite “Notes sur la bande de la mémoire,” “De Leila à Juliette,” “Le Brouillon” “Raqsat Al Sarw” et ” Aw La takoun”. Il présente sa pièce dans la vidéo qui suit:

L’artiste et professeur Anouar Chaafi a été le directeur général du Théâtre National Tunisien, et du Centre des Arts dramatiques et scéniques de Médenine, et a également eu plusieurs expériences artistiques à l’échelle nationale et internationale en tant que metteur en scène, professeur et membre du jury de plusieurs festivals, il a été également un incontournable participant à plusieurs séminaires et colloques scientifiques et culturels.

L’entrée sera gratuite pour la pièce de théâtre “Cauchemar d’Einstein” vendredi 18 juin dans la limite des places disponibles.

Tekiano avec Communiqué

