Démarrage du festival Gabès Cinéma Fen : Découvrez le programme du 19 au 26 juin 2021

SAMEDI 19 JUIN 2021

L’AGORA

(Salle de cinéma) ◉ 10h00 > 12h30 ■ Dilili à Paris Michel Oclot ◉ 12h30 > 13h30 ■ RENCONTRES COMISSAIRES & ARTISTES ART VIDEO ◉ 14h30 > 17h00 ■ THERE’S NO EVIL Mohammad Rasoulof ◉ 17h00 > 19h30

■ ZANKA CONTACT Ismaël el Iraki ◉ 19h30 > 22h00

■ THE MAN WHO SOLD HIS SKIN Kaouthar Ben Hnia L’AGORA

(Espace exposition) ◉ 10h00 > 20h00

■ EXPOSITION NEWS FROM NOWHERE Intissar Belaid & Moritz Hagedorn LA CORNICHE

(Containers El Kazma) ◉10h00 > 12h00

■ VERNISSAGE EL KAZMA

Performance Nawel El Mediri◉ 17h00 > 20h00

■ PROJECTIONS EL KAZMA

L’AGORA

(Espace 2 EL KAZMA) ◉ 12h00 > 20h00

■ VERNISSAGE EL KAZMA

(SUITE) LE COMPLEXE CULTUREL

(Salle de Cinéma) ◉ 17h00 > 19h30

■ ROME PLUTOT QUE VOUS Tariq Teguia ◉ 19h30 > 22h00

■ THE WOMAN WHO RAN

Hong Sang Soo

DIMANCHE 20 JUIN 2021

L’AGORA

(Salle de Cinéma) ◉ 10h00 > 13h00 ■ THE KNIGHT AND THE PRINCESS Bashir El Deek ◉ 14h30 > 17h00 ■ ABOU LEILA AMIN SIDI-BOUMEDIENE ◉ 17h00 > 19h30 ■ LIFT LIKE A GIRL Mayye Zayed ◉ 19h30 > 22h00

■ A COMEDIAN IN A SYRIAN TRAGEDY Rami Farah L’AGORA

(espace 1 exposition) ◉ 10h00 > 20h00

■ EXPOSITION NEWS FROM NOWHERE Intissar Belaid & Moritz Hagedorn L’AGORA

(espace 2 exposition) ◉ 10h00 > 20h00

■ PROJECTIONS EL KAZMA

LE COMPLEXE CULTUREL ◉ 17h00 > 19h00

■ EARTH CINEMA PROGRAM : MISS MINEURS ◉ 19h00 > 21h00

■ A BALLAD OF A WHITE COW

Behtash Sanaeeha- Maryam Moghaddam LE COMPLEXE CULTUREL

(VR Corner) ◉ 10h00 > 11h30

■ PERFORMANCE STILL LIFE HELA LAMINE ◉ 11h30 > 17h00

■ PROGRAMMATION VR CORNER LE COMPLEXE CULTUREL

(Salle de conference) ◉ 10h00 > 14h00

■ PANEL J1

LA CORNICHE

(cinéma fen en plein air) ◉ 20h00 > 22h00 ■ DIEGO MARADONA Asif Kapadia LA CORNICHE

(containers el kazma) ◉ 20h00 > 22h00

■ PROJECTION EL KAZMA ◉ 17h00 > 20h00

■ PROJECTION EL KAZMA RESIDENCE K

(salle de conférence) ◉ 18h00 > 20h00

■ VERNISSAGE K OFF

PRISON ◉ 20h00 > 22h00 ■ LIFT LIKE A GIRL Mayye Zayed

LUNDI 21 JUIN 2021

L’AGORA

(Salle de Cinéma) ◉ 10h00 > 13h00 ■ CONFÉRENCE PHILIPE ALAIN MICHAUD ◉ 14h30 > 17h00 ■ BARZAKH Alejandro Salgado ◉ 17h00 > 19h30 ■ DISQUALIFIED Hamza Ouni ◉ 19h30 > 22h00

■ MAPPING LESSONS Philip Rizk L’AGORA

(espace 1’exposition) ◉ 10h00 > 20h00

■ EXPOSITION NEWS FROM NOWHERE Intissar Belaid & Moritz Hagedorn L’AGORA

(espace 2 ELKAZMA) ◉ 10h00 > 20h00

■ PROJECTIONS EL KAZMA

LE COMPLEXE CULTUREL

(Salle de cinéma) ◉ 17h00 > 19h30

■ INLAND Tariq Teguia 19h30 > 20h00

■ SHORT FILMS PROGRAM 1: – THE TREES Ramzi Bashour – THE BATH Anissa Daoud – MOST OF WHAT FOLLOWS IS TRUE Maged Nader – L’IMAGE PARFAITE (Hala El Kouch) LE COMPLEXE CULTUREL

(VR Corner) ◉ 10h00 > 17h30 ■ PROGRAMMATION VR CORNER LE COMPLEXE CULTUREL

(Salle de conférence) ◉ 10h00 > 14h30

■ PANEL J2

LE CENTRE UNIVERSITAIRE ◉ 19h00 > 21h00 ■ THERE WILL BE NO MORE NIGHT Eleonore Weber LA CORNICHE

(cinéma en plein air) ◉ 19h30 > 21h00 ■ MY HEART GOES BOOM Nacho Álvarez LA CORNICHE

(containers el kazma) ◉ 10h00 > 12h00 ■ PROJECTIONS EL KAZMA ◉ 17h00 > 20h00

■ PROJECTIONS EL KAZMA

RESIDENCE K ◉ 10h00 > 20h00 ■ PROJECTIONS K OFF

MARDI 22 JUIN 2021

L’AGORA

(Salle de Cinéma) ◉ 10h00 > 13h00 MASTERCLASS ISMAIL ◉ 14h30 > 17h00 ■ EARTH CINEMA PROGRAM 2: – WHO IS AFRAID OF IDEOLOGY ? PART 3 MICRO RESISTANCE Marwa Arsanios – THIRSTY TUNISIANS Ridha Tlili ◉ 17h00 > 19h30 ■ 200 METERS AMEEN NAYFEH ◉ 19h30 > 22h00

■ AN UNUSUAL SUMMER Kamal Aljafari L’AGORA

(espace 1 exposition) ◉ 10h00 > 20h00

■ EXPOSITION NEWS FROM NOWHERE Intissar Belaid & Moritz Hagedorn L’AGORA

(espace 2 ELKAZMA) ◉ 10h00 > 20h00

■ PROJECTIONS EL KAZMA

LE COMPLEXE CULTUREL

(Salle de cinéma) ◉ 17h00 > 19h30

■ REVOLUTION ZENDJ Tariq Teguia 19h30 > 22h00

■ SHORT FILMS PROGRAM 2: – THE DEPARTURE Saïd Hamich – IN UNCLE SALEM COUNTRY Slim Belhiba – ROCK AGAINST THE POLICE Nabil Djedouani – THE PROMISED Ahmed Elghoneimy LE COMPLEXE CULTUREL

(VR Corner) ◉ 10h00 > 17h30 ■ PROGRAMMATION VR CORNER LE COMPLEXE CULTUREL

(Salle de conference) ◉ 10h00 > 14h30

■ PANEL J3

LE CENTRE UNIVERSITAIRE ◉ 19h00 > 21h00 ■ DRUNK Thomas Vinterberg LA CORNICHE

(cinéma en plein air) ◉ 19h30 > 21h00 ■ JOSEP Aurel LA CORNICHE

(containers el kazma) ◉ 10h00 > 12h00 ■ PROJECTIONS EL KAZMA ◉ 17h00 > 20h00

■ PROJECTIONS EL KAZMA

RESIDENCE K ◉ 10h00 > 20h00 ■ PROJECTIONS K OFF DELEGATION MATOUIA ◉ 10h00 > 12h00 ■ THE KNIGHT AND THE PRINCESS Bashir El Deek ◉ 18h00 > 20h00

■ LIFT LIKE A GIRL

Mayye Zayed

MERCREDI 23 JUIN 2021

L’AGORA

(Salle de Cinéma) ◉ 10h00 > 13h00 ■ MASTERCLASS TARIEGUIA ◉ 14h30 > 17h00 ■ PAOLO CONTE VIA CON ME Giorgio Verdelli ◉ 17h00 > 19h30 ■ THE INSOMNIA OF A SERIAL DREAMER Mohamed Soueid ◉ 19h30 > 22h00

■ BEFORE THE DYING OF THE LIGHT Ali Essafi L’AGORA

(espace 1 exposition) ◉ 10h00 > 20h00

■ EXPOSITION NEWS FROM NOWHERE Intissar Belaid& Moritz Hagedorn L’AGORA

(espace 2 ELKAZMA) ◉ 10h00 > 20h00

■ PROJECTIONS EL KAZMA

LE COMPLEXE CULTUREL

(Salle de cinéma) ◉ 17h00 > 19h30

■ SHORT FILMS PROGRAM RETROSPECTIVE TARIQ TEGUIA: – LA CLÔTURE – FERRAILLES D’ATTENTE – OU EN ÊTES VOUS 19h30 > 22h00

■ SHORT FILMS PROGRAM 3: – WARD’S HENNA PARTY Morad Mostafa – MY GAZA ONLINE Mohamed Jabaly – SO WE LVE Rand Abou Fakher – ONCE REMOVED Lawrence Abu Hamdan LE COMPLEXE CULTUREL

(VR Corner) ◉ 10h00 > 17h30 ■ PROGRAMMATION VR CORNER LA CORNICHE

(cinema en plein air) ◉ 20h00 > 22h00

■ QUO VADIS AIDA ? Jasmila zbanic

LE CENTRE UNIVERSITAIRE ◉ 19h00 > 20h30 ■ WHAT WILL SUMMER BRING Ignacio Ceroi DELEGATION WEDHREF ◉ 10h00 > 12h00 ■ THE KNIGHT AND THE PRINCESS

Bashir El Deek ◉ 18h00 > 20h00

■ THE MAN WHO SOLD HIS SKIN Kaouthar Ben Hnia LA CORNICHE

(containers el kazma) ◉ 10h00 > 12h00 ■ PROJECTIONS EL KAZMA ◉ 17h00 > 20h00

■ PROJECTIONS EL KAZMA

RESIDENCE K ◉ 10H00 > 20H00 ■ PROJECTIONS K OFF

JEUDI 24 JUIN 2021

L’AGORA

(Salle de Cinéma) ◉ 10h00 > 13h00 ■ CONFÉRENCE PAUL ARDENNE ◉ 14h30 > 17h00 ■ GEVAR’S LAND Qutaiba Barhamji ◉ 17H00 > 19h30 ■ AS ABOVE SO BELOW Sarah Francish ◉ 19h30 > 22h00

■ STATE OF AGITATION ELIE Khalifh L’AGORA

(espace 1 exposition) ◉ 10h00 > 20h00

■ EXPOSITION NEWS FROM NOWHERE Intihsar Belaid & Moritz Hagedorn L’AGORA

(espace 2 ELKAZMA) ◉ 10h00 > 20h00

■ PROJECTIONS EL KAZMA

LE COMPLEXE CULTUREL

(Salle de cinéma) ◉ 17h00 > 19h30 ■ ONDINE Christian Petzold 19h30 > 22H00

■ SHORT FILMS PROGRAM 4: – LETTER TO A FRIEND Emily Jacir -I BIT MY TONGUE Nina Khada – EXODE Yassine Al Idrissi LE COMPLEXE CULTUREL

(VR Corner) ◉ 10h00 > 17h30 ■ PROGRAMMATION VR CORNER LE CENTRE UNIVERSITAIRE

(cinema en plein air) ◉ 20h00 > 22H00 ■ PROMESSES short films program: -FRAME Fetini Emna -A STORY OF ONE HORSE OR TWO ilyes jeridi -MOVE Marwen Ben Cheikh -WEAR Attyaoui Safa

MARCHE DE LA VIANDE ◉ 12h00 > 13h00 ■ PERFORMANCE MUSIhALh Frederic D.Oberland DELEGATION BOUCHAMA ◉ 20h00 > 22h00 ■ LIFT LIKE A GIRL Mayye Zayed LA CORNICHE

(containers el kazma) ◉ 10h00 > 12h00 ■ PROJECTIONS EL KAZMA ◉ 17h00 > 20h00

■ PROJECTIONS EL KAZMA

RESIDENCE K ◉ 10h00 > 20h00 ■ PROJECTIONS K OFF DELEGATION MARETH ◉ 10h00 > 12h00

■ THh KNIGHThAND THE PRINCESS

Bashir El Deek◉ 18h00 > 20h00

■ THh MAN WHO SOLD HIS SKIN

Kaouthar Ben Hnia

VENDREDI 25 JUIN 2021

L’AGORA

(Salle de Cinéma) ◉ 10h00 > 13h00 ■ MASTERCLASS KARIM BEN KHLEFIFA ◉ 14h30 > 17h00 ■ ERRANS Mira Adoumier ◉ 17h00 > 19h30 ■ A WAY HOME Karima Saidi L’AGORA

(espace 1 exposition) ◉ 10h00 > 20h00

■ EXPOSITION NEWS FROM NOWHERE Intissar Belaid & Moritz Hagedorn L’AGORA

(espace 2 ELKAZMA) ◉ 10h00 > 20h00

■ PROJECTIONS EL KAZMA

LE COMPLEXE CULTUREL

(Salle de cinéma) ◉ 17h00 > 19h30 ■ NOMLAND Chloé Zaho 19h30 > 22h00

■ TERMINAL SUD Rabah Ameur Zaimeche LE COMPLEXE CULTUREL

(VR Corner) ◉ 10h00 > 17h30 ■ PROGRAMMATION VR CORNER CAMPING SHELA ◉ 21h00 > 23h00

■ BACURAU Kleber Mendonça Filho Juliano Dornelles

RESIDENCE K ◉ 10h00 > 20h00 ■ PROJECTIONS K OFF LA CORNICHE

(containers el kazma) ◉ 10h00 > 12h00 ■ PROJECTIONS EL KAZMA

◉ 17h00 > 2h00

■ PROJECTIONS EL KAZMA DELEGATION NOUVELLE MATMATA ◉ 10h00 > 12h00

■ THE KNIGHT AND THE PRINCESS

Bashir El Deek◉ 18h00 > 20h00

■ 200M

Ameen Nayfeh

SAMEDI 26 JUIN 2021

RESIDENCE K ◉ 10h00 > 20h00 ■ PROJECTIONS K OFF LA CORNICHE

(containers el kazma) ◉ 10h00 > 12h00 ■ PROJECTIONS EL KAZMA

◉ 17H00 > 20h00

■ PROJECTIONS EL KAZMAh L’AGORA

(Espace 2 El Kazma) ◉ 10h00 > 20h00

■ PROJECTIONS EL KAZMA