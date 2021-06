Gabès Cinéma Fen 2021 : Inauguration de la section section Réalité virtuelle (vidéo)

La section « Réalité virtuelle » de Gabés Cinéma Fen 2021 s’est ouverte dimanche 20 juin sur l’œuvre de l’artiste Hela Lamine baptisée « Still Life ». Lors de sa prestation, l’artiste a incité le public présent à plonger dans l’essence même de cet art et des techniques de la Réalité virtuelle avant de découvrir l’intégralité du travail artistique dans des lieux indiqués.

Hela Lamine maitrise plusieurs disciplines liées à l’art. Elle s’est spécialisée récemment dans l’art visuel et la réalité virtuelle devenant ainsi la cheffe de fil de sa génération, celle qui exploite minutieusement ces techniques liés à cet univers artistique dans l’air du temps.

L’artiste permet aux participants de sortir des sentiers battus, de sa réalité et de se projeter voire de se téléporter dans un ailleurs vaste, infini : l’univers avec Hela Lamine est à portée de main. Elle créée ce détachement à la loi de l’attraction et ouvre les champs d’un possible inédit et exploitable. Elle se focalise sur ce qui lie l’individu à l’univers et lui permet de s’attacher au réel comme à l’irréel, à l’abstrait comme à l’imaginaire, au matériel ou à l’immatériel. L’artiste exploite des pistes nouvelles liées à l’art graphique.

La section Réalité Virtuelle, dirigée par Mohamed Arbi Soualhia, verra défiler différents films vécus à travers cette technique futuriste en plein développement. Les minorités culturelles et l’identité seront discutés à travers les 11 œuvres programmées lors de cette édition de Gabés Cinéma Fen qui se poursuivra jusqu’au 26 juin 2021.

Un Hakathon sera organisé dans le cadre de cette section et verra la participation des étudiants issus de l’Institut supérieur des Beaux Arts de Gabés.

Tekiano avec Gabès cinéma Fen

Lire aussi :

Gabes Cinéma Fen 2021: Tous les détails sur le festival du sud Tunisien qui monte!