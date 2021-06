Point Doc, Focus sur le documentaire du 23 au 25 juin 2021 à la Cité de la Culture de Tunis

L’événement “Point Doc, Focus sur le documentaire”, est une rencontre annuelle autour du documentaire organisée par DOC HOUSE du 23 au 25 juin 2021 à la Cité de la Culture de Tunis à destination des professionnels, étudiants du cinéma et plus particulièrement du documentaire.

Il s’agit de 3 journées pendant lesquelles, professionnel.les, étudiant.es, organisations et institutions s’intéressant au documentaire se rencontrent dans le but d’axer leur réflexion sur des questions touchant à la spécificité de la production documentaire, au réseautage et à l’impact du documentaire.

« Point Doc » dans sa 1ère édition 2021, s’articulera autour de 3 axes : Le Networking, la Creative Production et l’Identification des besoins des étudiant.es en audio-visuel et des cinéastes amateurs.

Doc House est une organisation indépendante à but non lucratif qui a été fondée en 2018 par un collectif d’artistes et d’opérateurs culturels. Elle œuvre à promouvoir la production, la distribution et le réseautage professionnel liés au Documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord.

De l’identification des besoins des futurs documentaristes aux sessions de netoworking passant par les panels et les projections de documentaires, «Point Doc» sera un espace de réflexion et de rencontres, regroupant des experts autour de questions spécifiques au documentaire.

Programme de Point Doc :

Télécharger (PDF, 213KB)

L’entrée est gratuite et ouverte à tous !

Tekiano avec Doc House