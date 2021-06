Sortie de “BORI”, 1er album Stambeli dans l’histoire de la Tunisie par Dendri Stambeli Movement 

Le groupe tunisien Dendri Stambeli Movement annonce la sortie de son premier album intitulé ‘Bori’; le 1er album Stambeli dans l’histoire de la Tunisie. Une première chanson “Baba Bahré Sidi mansour”, une version authentique puisée dans les racines du Stambeli tunisien est déjà disponible sur Youtube.

Dendri se compose actuellement de sept musiciens : Mohamed Khachneoui, porteur du projet, à la batterie; Bellassan Mihoub et Mohamed Jouini au gombri chant et aux Chkachak; Aymen Ben Attia à la guitare; Sahbi Ben Mustapha à la guitare basse, Hassen Mchaikhi au Gougay et aux Chkachek, Wajdi Riahi au piano .

Le groupe fit son entrée en scène en 2015, lors d’une Jam session organisée par l’Association Jazz Club de Tunis à l’occasion du festival de Jazz à Carthage.

Découvrez dans la vidéo qui suit le premier opus de l’album” BoRI” Baba Bahré:

Et la vidéo de la chanson Baba Jilani dy Dendri – Stambeli Movement:

Présentation du projet Dendri

Dendri est un projet musical né de la rencontre, en 2008, d’un batteur Tunisien, Mohamed Khachneoui et d’une musique rituelle ancestrale Afro-Tunisienne, le Stambeli. Conquis par les sons singuliers d’instruments qu’il voyait pour la première fois et l’empreinte rythmique particulière du Stambeli, Khachneoui décida de dédier une grande partie de sa carrière à cette musique sacrée. Il réussit à pénétrer ce cercle restreint et de grands Maîtres (YENNA ) de Stambeli le prirent sous leur aile. Commença alors une période d’apprentissage de plus de six ans.

Sans corrompre l’âme de cette tradition musicale, Dendri a su créer un répertoire moderne, aux affinités Rock et Jazz et aux sons Afro Futuristes; une musique funambule qui avance sur une corde perchée entre passé et futur sans jamais tomber dans la folklorisation ou la défiguration de ce patrimoine inestimable.

Le son de la guitare électrique et de la guitare basse s’y infuse avec celui des instruments Stambeli : Gombri, Gambra, Gougay et Chkachak, un plaisir aux oreilles et aux yeux, car il est peu probable que vous voyez ces instruments autre part.

Au-delà de sa valeur musicale incontestable, le projet vise à ramener à la scène cette tradition Tunisienne et Nord-Africaine ancestrale en voie d’extinction et toute la connaissance qui l’entoure, tout en apportant une dimension Afro-futuriste et une relecture positive et avant-gardiste de l’histoire noire Africaine. Plus qu’un projet de musique, Dendri est un mouvement culturel qui combat une vision normative et stéréo-typique de la musique noire et de l’histoire qui lui est associée.

Facebook https://www.facebook.com/dendristambeli

Instagram : https://www.instagram.com/dendri_stambeli_movement/

A noter que le groupe Dendri Stambeli Movement se produira sur la scène antique de Carthage jeudi 24 juillet dans le cadre du Festival Carthage 2021 et va assurer l’avant première du groupe Gnawa Diffusion. Une invitation à découvrir ce nouvel album, de nouvelles créations et participer à une transe collective !

Tekiano avec Dendri Stambeli

