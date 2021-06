L’UBCI Partenaire Officiel du Grand Rendez-Vous Musical Jazz à Carthage 2021

Depuis 2013, l’UBCI est Partenaire Officiel du Grand Rendez-Vous Musical « Jazz à Carthage » dont le coup d’envoi sera lancé le 30 juin et se poursuivra jusqu’au 4 juillet 2021, dans les locaux du Pavillon/Circus Gammarth, à l’extérieur et dans les conditions sanitaires les plus strictes.



L’UBCI confirme ainsi sa volonté de se positionner comme un acteur majeur du mécénat culturel et d’accompagner ce festival, aujourd’hui ancré dans la scène culturelle tunisienne.

Cette démarche engagée de longue date par l’UBCI, assure la pérennité de ce festival de jazz en lui apportant son soutien depuis plus de 8 ans et son appui pour promouvoir et faire connaître le jazz en Tunisie, mais aussi élargir son audience auprès de ses clients et collaborateurs, pour lesquels cet événement devient incontournable.

La programmation promet d’être riche pour cette 15ème édition, avec des artistes venus des quatre coins du monde, aussi bien confirmés que des talents émergents, de tous horizons, mariant des genres et des styles divers.

Des valeurs sûres du jazz, avec des artistes internationaux comme Cimafunk, Jimmy Sax, Nomcebo Zikode, interprète du tube planétaire JERUSALEMA, ainsi qu’une sélection d’artistes tunisiens, comme Nessrine & Wael Jabeur….

Le Partenariat de l’UBCI avec le Festival « Jazz à Carthage » marque l’engagement de la banque en faveur de la culture en Tunisie et plus particulièrement aux côtés des organisateurs de festivals, dont l’activité a été fortement impactée par la crise Covid 19.

Les stars de Jazz à Carthage 2021:

Jazz à Carthage revient du 30 juin au 04 juillet 2021, les artistes du 15e épisode en vidéos