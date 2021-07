5e Critics Awards:  Khaouther Ben Hania parmi les lauréats, les gagnants en vidéo

La 5ème édition des Critics Awards, une compétition annuelle dédiée au cinéma arabe a été organisée par l’Arab Cinema Center (ACC) en marge du 74e Festival de Cannes qui se tient cette année exceptionnellement du 6 au 17 juillet 2021.

Des films et des professionnels du film arabe sont récompensés dans 6 catégories différentes (fiction, documentaire, scénario, réalisateur ou réalisatrices, acteur et actrice). La réalisatrice tunisienne Khaouther Ben Hania a remporté le prix du meilleur scénario pour son film “The Man Who Sold his Skin”.

Le cinéma palestinien s’est distingué en remportant 4 prix. Le film “200 Meters” a eu le prix du meilleur réalisateur attribué à Ameen Nayfeh alors que le prix du meilleur acteur est revenu à Ali Suliman. Le film “Gaza Mon amour” des frères Arab et Tarzan Nasser a eu le prix de la meilleure fiction alors que leur compatriote Hiam Abbas a remporté le prix de la meilleure actrice.

Le film égyptien “Lift Like a Girl ” de la réalisatrice égyptienne Mayye Zayed a remporté le prix du meilleur documentaire.

Les films gagnants des 5e Critics Awards en vidéo :

L’ACC attribue également des prix pour les critiques, décerné cette année au Libanais Mohammed Roda et à l’Américaine Sydney Levine.

