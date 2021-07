Ahmed Ayoub Hafnaoui offre l’or à la Tunisie : retour sur son exploit aux JO Tokyo en Vidéo

A tout juste 18 ans, c’est un nageur tunisien qui sort de nulle part, ou plus précisément du couloir n°8 de la piscine olympique de Tokyo qui crée l’exploit et offre à la Tunisie une nouvelle médaille d’or lors de la finale des 400 m nage libre aux JO Tokyo 2021 .

Les nageurs professionnels sont unanimes, réussir à 18 ans cette belle performance devant des requins américains et australiens est un véritable exploit, surtout à partir du couloir des marginalisés qui se trouve à l’extérimité, où l’athlète se trouve ralenti par les vagues causées par les autres nageurs.

Notre champion tunisien l’a fait, et a offert l’or à la Tunisie quand personne ne l’attendait, d’ailleurs il n’y avait que son coach tunisien, Jabrane Touili qui l’a suivi depuis tout jeune, dans les gradins pour le soutenir, le féliciter et scander sa victoire. Michael Phelps, le nageur américain légendaire, médaillé d’or à 23 reprises aux Jeux Olympiques, est revenu sur la performance incroyable de Ahmed Hafnaoui, l’a aussi félicité et qualifié de nageur incroyable.

Ce sont des moment exceptionnels que ce jeune prodige tunisien nous a fait vivre dans la matinée du dimanche 25 juillet 2021. Un bonheur partagé au delà des frontières du petit pays et une performance surprise qui a mis le champion tunisien et la Tunisie sous les feux des projecteurs. Un moment d’extase que nous vous proposons de revoir en vidéo:

Le Tunisien a remporté la course en 3:43.36. Il a devancé l’Australien McLoughlin, médaille d’argent, et l’Américain Smith, médaille de bronze. Le nageur de l’Espérance Sportive de Tunis a gagné la finale du 400m et du 800m NL aux derniers championnats de France de natation qualificatifs pour les jeux olympiques de Tokyo. Dès lors, les ambitions du champion était claires, remporter une médaille aux jeux olympiques.

Les yeux du monde seront braqués dorénavant sur ce phénomène made in Tunisia qui devra concourir dans le cadre d’une nouvelle épreuve, celle des 800m nage libre mardi 27 juillet 2021. Une nouvelle médaille c’est tout ce qu’on souhaite pour ce jeune prodige tunisien qui a rendu heureux un peuple entier.

Sara Tanit

