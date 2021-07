La vague de chaleur se poursuivra, mercredi 28 juillet 2021 et dépassera la moyenne normale de plus de cinq degrés dans certaines régions. Les maximales évolueront entre 32 et 37 degrés dans les zones côtières Est et seront comprises entre 38 et 43 degrés, dans le reste des régions.

Les vents seront faibles à modérés, atteignant une vitesse de 40 km/h près des côtes. La mer sera agitée. Le temps est généralement peu nuageux sur la plupart des régions tunisiennes.