Une astronaute Tunisienne sera à bord de la station spatiale internationale ISS, bientôt!

Un accord sera bientôt signé entre le groupe Telnet et l’Agence spatiale russe visant à choisir, former et envoyer une astronaute tunisienne à la station spatiale internationale ISS. Mohamed Frikha, directeur général du groupe Telnet annonce que cette importante délégation russe se rendra en Tunisie le 13 août 2021, date qui coïncide avec avec la Fête de la femme tunisienne.

Une fois ce contrat signé, la première astronaute africaine, tunisienne et peut être arabe se formera pour partir dans l’espace, lit-on dans un post facebook partagé par l’entreprise Telnet Holding, qui rappelle-t-on a envoyé le 22 mars 2021 le premier satellite tunisien “Challenge One” dans l’espace.

La délégation sera présidée par Dmitri Rogozine le représentant spécial du président russe Vladimir Poutine, chargé de la coopération dans le domaine spatial, l’ambassadeur de la Fédération russe et le directeur général de l’Agence spatiale russe ainsi que le plus grand cosmonaute de Russie Sergueï Krikalov qui a déjà effectué six voyages dans l’espace, lit-on encore.

