Siccajazz revient pour une édition digitale exceptionnelle du 6 au 12 septembre 2021 (Programme)

Le festival Siccajazz revient pour une 6ème édition digitale du 06 au 12 septembre 2021 qui couvre la région du nord ouest Tunisien avec un nouveau concept intitulé le “Siccajazz Live Factory”, c’est ce que confirme son fondateur Ramzi Jebali, précisant que ce festival a reçu tous les agréments indispensables pour son lancement.

Cette année l’expérience Sicca Jazz sera inédite car le festival fusionne avec Live Factory. Ce concept invite les artistes à se produire en live sur les sites historiques du Nord-ouest qui se transforment du coup en scènes artistiques et en studios d’enregistrement, lit-on sur la page du Fesival.

Les professionnels des métiers d’arts seront les invités d’honneur lors des concerts qui se tiendront en avant première dans des sites historiques et naturels du nord ouest tunisien comme la place Boumakhlouf, Mactaris, Haidra, Althiburos, la Table de Jugurtha, les mines de fer de Djerissa, les mines de plomb de Menzel Salem ou encore le Barrage Sarrat qui accueilleront cette 6ème édition du festival digital dont les concerts seront diffusés sur les réseaux sociaux.

Maintes fois reporté à cause de la crise du coronavirus, le festival keffois résiste et fédère des artistes tunisiens talentueux pour proposer des concerts en avant-première dans ces lieux exceptionnels pour un régal aussi bien pour les oreilles que pour les yeux.

Une autre façon de promouvoir la région du nord-ouest tunisien et les villes du Kef, Béjà, Siliana, Jendouba et Kasserine en transformant des sites historiques en une scène artistique et un lieu de tournage uniques.

Programme de Sicca Jazz 2021 du 6 au 12 Septembre 2021:

Lundi 6 septembre 2021 : Inauguration avec un spectacle unissant le folklore keffois aux nouvelles expressions artistiques des jeunes de la région à la place sidi Makhlouf, la basilique et la Kasbah du Kef.

Mardi 7 septembre 2021 :Benjemy présentera son projet “Benjemy présente Sinouj” à la Mine de fer – Djérissa

Mercredi 8 septembre 2021: Malek Lakhoua présentera son projet “Malek Lakhoua & friends” au site archéologique Haïdra à Kasserine.

Jeudi 9 septembre 2021: Imen Khayati chantera l’amour au grand lac du barrage Sarrat

Vendredi 10 septembre 2021: Mariem Toukebri présentera son projet “Entre Tunis et la Havane” dans le fameux site archéologique Althiburos

Samedi 11 septembre 2021 : Badiaa Bouhrizi présentera son projet “Allora Kahrumusiqa” à la Table de Jughurta

Dimanche 12 septembre 2021 : Ibrahim Chida présentera son projet “Afronot’s” à l’ancienne mine de plomb, Sidi Amor Ben Salem

Lundi 13 septembre 2021 : Yacine Boularès présentera son projet “Night in Tunisia” dans le site archéologique de Maktaris (Siliana)

Télécharger (PDF, 724KB)

Bonne nouvelle pour les riverains, si la situation sanitaire en Tunisie le permet et si le public pourrait à nouveau être autorisé à assister aux événements culturels, l’accès aux concerts de Siccajazz 2021 sera ouvert gratuitement!

Sara Tanit