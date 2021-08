Raoua Tlili offre à la Tunisie sa 1ère médaille d’or à Tokyo et bat le record du monde

L’athlète Tunisienne Raoua Tlili a offert à la Tunisie sa première médaille d’or au lancer de poids (F41) lors des Jeux Paralympiques de Tokyo, vendredi à l’aube.

La championne Tunisienne a battu un record du monde avec 10m55, son record personnel, et s’est placé devant la colombienne Aruiza Buitrago médaille d’argent (9m94) et l’Argentine Antonela Ruiz, médaille de bronze (9,59m).

Après sa victoire, l’athlète Tunisienne Raoua Tlili a déclaré aux médias : ” je veux montrer au monde que les femmes de petite taille sont capables de faire des choses inimaginables..”

C’est la cinquième médaille d’or de Tlili aux Jeux paralympiques décrochées dans les épreuves du poids et du disque après les éditions de Pékin en 2008, Londres en 2012 et Rio de Janeiro en 2016 (2 or).

De son coté la Tunisienne Samar Ben Kaaleb a terminé à la quatrième place de la discipline lancer du poids avec 9m18 (nouveau personnel).

Tekiano