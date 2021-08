Le film tunisien “Une histoire d’amour et de désir” remporte 2 grands prix au Festival d’Angoulême

Le nouveau film tunisien “Une histoire d’amour et de désir” de la réalisatrice Leyla Bouzid remporte le Valois de diamant, la plus haute distinction du Festival du film francophone d’Angoulême. L’acteur Sami Outalbali, tête d’affiche du film, a décroché le prix d’interprétation masculine, le Valois de l’acteur.

Le film “Une histoire d’amour et de désir” (مجنون فرح) avec en tête d’affiche les acteurs Sami Outalbali et Zbeida Belhajamor est produit par Sandra da Fonseca (Blue Monday Productions). Vidéo de la consécration du film au Festival du film francophone d’Angoulême 2021:

Ce deuxième long métrage de Leyla Bouzid a récemment été sélectionné à la 60ème Semaine de la Critique – Cannes au festival de Cannes 2021.

Synopsis du film “Une histoire d’amour et de désir” : Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister.

Le long-métrage de Leyla Bouzid sera projeté en France dès mercredi 1er septembre 2021 et sort dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 29 septembre 2021.

I.D.

