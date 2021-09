Appel à candidature: Programme d’Entrepreneuriat du Centre ELIFE de Béjà

Le programme d’Entrepreneuriat du Centre ELIFE Béja, relevant de la Fondation Tunisie pour le développement”; lance un appel à candidature pour son 1er cycle d’incubation en faveur des jeunes diplômés à Béja ou aux alentours ayant une idée d’un projet innovant à développer.

Cet appel s’inscrit dans le cadre de lancement par la Fondation Tunisie pour le développement de son programme d’incubation des centres Elife à Béja, un fruit de collaboration entre la Fondation, Expertise France et Mazam, une agence de création événementielle et de gestion de projets fondée en 2011 par de jeunes entrepreneurs tunisiens.

Le programme complet prévoit une phase de pré-incubation pour valider les idées, un espace de travail équipé, un accès à la technologie facilitée, un réseau de coachs/mentors, et un financement de démarrage.

Le Centre Elife de Béja porté par la Fondation Tunisie pour le développement et financé par l’Union européenne à travers le projet Innov’i-EU4Innovation, a été officiellement inauguré le 27 février 2021. Le programme Elife vise à renforcer le dispositif de lutte contre le chômage et d’égalité des chances dans les régions défavorisées via la mise en place de programme de formation et de programmes d’accompagnement des entrepreneurs.

200 jeunes diplômés en situation de chômage sont acceuillis au centre Elife de Béja depuis fin Décembre 2020, dans le cadre d’un programme de formation. Le centre est doté d’un volet formation et d’un volet entrepreneurial, financé à hauteur de 1,6 million d’euros par Innov’i-EU4Innovation.

L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 10 octobre 2021, en inscrivant sur www.elife-entrepreneuriat.org

