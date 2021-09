Évasions Sonores: Performances artistiques live par Oussama Menchaoui et Dawan

Le Goethe-Institut Tunis en partenariat avec Inkyfada Podcast et la Heinrich Böll Foundation organise l’événement ‘Évasions Sonores’, une séance d’écoute suivi d’un débat d’idées autour de deux performances artistiques assurées par Oussama Menchaoui et Dawan.

Ces performances artistiques s’insèrent dans le cadre du projet « Hess el Mouh’it – À l’écoute du changement climatique » . Hess el Mouh’it est un programme de formation dédié à la production de récits sonores en dialecte tunisien. Entre art et activisme, il vise à produire des contributions audio sur la question du changement climatique en Tunisie.

Initiative à l'écoute du changement climatique en Tunisie: Hess El Mouhit

Évasions Sonores entre dans le contexte du premier atelier du projet, ses 11 participants ainsi que les spectateurs en ligne auront l’occasion d’écouter deux productions sonores, puis de débattre autour de ces dernières.

« Tout est vibration » de Oussama El Menchaoui est une pièce sonore qui met en valeur le contraste entre les sons émis par la nature, les sons électromagnétiques (enregistrés avec un matériel spécifique) et la vie urbaine (Médina de Tunis). Elle entend questionner les effets de la pollution électromagnétique sur nos cellules. Sa structure rythmique ascendante et des textures naturelles sont les principales composantes de cette pièce narrative. Le public, par l’écoute approfondie, s’imprègne des différents paysages sonores. Différentes techniques ont été utilisées, telles que la synthèse granulaire, le feedback et le délai, le down pitching et différents effets de filtrage.

Bio: Oussama Menchaoui est un artiste pluridisciplinaire et ingénieur du son basé à Tunis. Il a fait partie de l’exposition Eniarof organisée par le E-Fest Festival en 2017 ainsi que Digital Shift et Electrical Disorder (E-waste), deux expositions qui ont vu le jour grâce au festival INTERFÉRENCE en 2020/21. Sa pratique comprend la musique, les arts numériques, l’expérimentation audiovisuelle, l’électronique et la programmation. Son travail invite à la contemplation et à la réflexion sur les sentiments humains quotidiens, mais aussi, à sensibiliser le rapport humain à l’écologie.

« Fusion toxique », par DAWAN met en exergue le rapport fusionnel de l’urbanisme à la nature. L’expression “pollution sonore” ne suffit pas à décrire cette relation complexe, la pièce entend représenter le contraste entre le calme et la sérénité, l’ambiance sonore et paisible de la nature, face à l’anxiété des sonorités de l’urbain. “Fusion toxique” a été produite grâce à différentes techniques de traitement et de modulation du son.

Bio: DAWAN, de son vrai nom Hamza Nasraoui, est originaire de la pointe nord de la Tunisie. Il a débuté sa carrière sous le nom de SixHon en jouant de la deep house et de la techno. En migrant vers des tonalités plus denses, il puise son inspiration dans des mélodies douces et sombres, de sorte qu’il a été introduit au future garage (Burial, Four Tet). Au début de l’année 2015, il a participé à la résidence Laboratory of Hearing, à Helsinki. Les projets musicaux de Dawan se démarquent par leur remarquable variété.

Les performances artistiques seront diffusées en ligne sur les pages Facebook du Goethe-Institut Tunis, d’Inkyfada Podcast et d’Heinrich Böll Foundation, samedi 18 septembre 2021 à 18h00, en accès libre et gratuit, suivies de discussions autour des performances artistiques.

