RECYCLE, Salon Art et Objet: Le salon des objets crées à partir des produits récupérés

Un salon & expo-vente d’art et de création en Tunisie, dédié aux objets crées à partir des produits récupérés, est organisé en partenariat avec Tunisie Recyclage. Il se déroule du 30 septembre au 02 octobre 2021, de 11h00 à 18h00 à l’IFT.

Le public est invité à découvrir des artisans, artistes, associations et citoyens engagés, qui agissent pour la protection de l’environnement et le développement durable, en créant des objets à partir du recyclage, de la récupération ou des déchets verts.

Très conscients de l’importance de la préservation de l’environnement en Tunisie, l’Institut français et l’Ambassade de France en Tunisie ont eu à cœur de valoriser ces initiatives et de soutenir les associations, tout particulièrement Tunisie Recyclage, engagée dans ce domaine.

L’FT rappelle quelques chiffres : chaque tunisien produit 300 kg de déchets par an, seulement 4 % sont recyclés & 96 % finissent dans la nature. Notre poubelle contient 70 % de matière organique et 30 % de matière non organique et 26 % de notre poubelle (matière non organique) pourrait être réutilisé pour des vocations industrielles ou artistiques.

Lors de ce salon dédié au recyclage, il sera possible de rencontrer:

– Karim, qui aménage des bancs publics à partir des déchets métalliques;

– Farouk, ce jeune créateur originaire de Kasserine qui transforme les pneus en fauteuils ;

– Teycir, créatrice de Chkarty, qui vous accompagnera dans toutes vos courses pour définitivement remplacer le terrible sac en plastique qui étouffe notre planète ;

– Sawsen, cette artiste qui recycle le papier glacé et le transforme en une démarche artistique durable ;

– Myriam, artiste plasticienne spécialiste dans le collage ;

– Kamel, cet agent de nettoyage de la commune de Monastir, qui fabrique des animaux à partir des objets de récupération ;

– des femmes de Nefta, qui transforment les vieux vêtements en tapis dans leur ateliers d’El Mensej

Et tant d’autres participants…toutes et tous impliqué.e.s…par amour d’une Tunisie propre et protégée !

Des invité.e.s d’honneur seront à découvrir également à l’instar de Mohamed Messaoudi, architecte de formation, artiste dans l’âme, qui fonde l’atelier Driba 93, un antre de créativité où tous les corps de métier se croisent, s’allient et réinventent un artisanat magnifique. Et Né à Tunis et son créateur Chems Eddine Meshri, nous émerveillera avec ses luminaires, lustres, meubles d’appoint, accessoires et bijoux à partir de produits recyclables.

Tekiano avec IFT

Lire aussi :

L’activiste tunisien, Karim Arfa construit un pont pour les écoliers d’un village à Jendouba