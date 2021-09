Envirofest à Bizerte en marge du Forum Mondial de la Mer (Programme)

Une nouvelle édition de la manifestation Envirofest se tient en marge du Forum Mondial de la Mer à Bizerte, dans le vieux port de la ville, et assure une animation en parallèle à cet évènement dans un thème complémentaire.

Le Village environnemental qui est le rendez-vous incontournable des acteurs dans le domaine de l’environnement : la société civile, institutions de la région, porteurs de projets environnementaux et d’initiatives éco-responsables.

Le village donne la possibilité aux porteurs de projets, d’initiatives en relation avec l’éco-responsabilité environnementale d’avoir de la visibilité, d’élargir leur réseau, d’établir des collaborations et d’être en contact avec des bailleurs de fonds.

Des ateliers ludiques de sensibilisation seront organisés pour les enfants âgés de 5 à 10 ans sur des problématiques et thématiques diverses en plus d’expositions de photos. Une opération de sensibilisation et de vaccination des animaux domestiques sera faite en partenariat avec l’Institut Pasteur, l’OMS et les délégations régionales de la santé publique et de l’agriculture.

Programme Envirofest au vieux port de Bizerte les 24 et 25 septembre 2021

Vendredi 24/09 :

16h – 20h : Village environnemental

16h30, 17h30, 18h30 et 19h30 : ateliers ludiques de sensibilisation pour enfants de 5-10 ans sur les thématiques :

– La tortue de mer et les dangers des sacs en plastique,

– Connaître la faune et les animaux prédateurs de Tunisie,

– Comment faire face à la rage et l’importance de la vaccination des animaux domestiques.

Exposition des associations, la société civile, institutions de la région, porteurs de projets environnementaux et d’initiatives éco-responsables.

Exposition photos « Les Fonds Marins Méditerranéens » en partenariat avec SPA/RAC et UN Environnement, sur la terrasse du Café Le Pacha.

19h – 20h20 Projection du film d’ouverture My Octopuss Teacher – La sagesse de la pieuvre – VF de Pippa Ehrlich et James Reed. Film Netflix Oscar du meilleur documentaire 2021.

Samedi 25/09 :

16h – 20h : Village environnemental

16h30, 17h30, 18h30 et 19h30 : ateliers ludiques de sensibilisation pour enfants

de 5-10 ans sur les thématiques :

– La tortue de mer et les dangers des sacs en plastique,

– Connaître la faune et les animaux prédateurs de Tunisie,

– Comment faire face à la rage et l’importance de la vaccination des animaux domestiques.

– Exposition des associations, la société civile, institutions de la région, porteurs de projets environnementaux et d’initiatives éco-responsables.

Exposition photos « Les Fonds Marins Méditerranéens » en partenariat avec SPA/RAC et UN Environnement, sur la terrasse du Café Le Pacha.

16h- 19h Opération de sensibilisation et de vaccination des chiens et chats, en partenariat avec l’Institut Pasteur, l’OMS et les délégations régionales de la santé publique et de l’agriculture sur le quai du bateau pirate-restaurant.

19h – 20h20 Projection du film Ponyo sur la falaise – VF Un film d’animation japonais de Hayao Miyazaki dans le cadre d’EnviroFest Kids.

La manifestation Envirofest met son savoir faire dans l’éducation environnementale, le réseautage et la dissémination autour des projets engagés dans pour l’environnement, au profit de l’éco-conscience citoyenne.

EnviorFest Bizerte propose en plus des habituelles projections de films traitant des problématiques environnementales, dans des lieux non conventionnels pour approcher le spectateur dans sa vie quotidienne, d’autres actions sont organisées.

Tekiano avec Envirofest

Lire aussi :

Forum Mondial de la Mer: quatrième édition les 24 et 25 septembre 2021 à Bizerte