Tunisie – année scolaire 2020-2021: 3 manuels scolaires retirés

Le directeur des programmes du cycle primaire Bouzid Nasri, a indiqué mercredi que le ministère de l’éducation a procédé au retrait de trois manuels scolaires de la liste officielle au titre de l’année scolaire 2021-2022.

Il s’agit d’un cahier d’exercice de la langue française pour la 2e année primaire et deux cahiers d’exercice de la langue anglaise pour la quatrième et la 5e année primaire.

Nsiri a indiqué que les manuels retirés de la liste officielle au titre de l’année scolaire 2021-2022 a pour but l’allégement des matières et le budget des parents, précisant que ces cahiers scolaires ne sont pas subventionnés par l’état et que leurs prix excessif n’est pas à la portée de tous.

Le directeur des programmes a appelé les parents ayant déjà acquis ces manuels à les remettre à l’une des sections du centre national de pédagogie afin de se faire rembourser soulignant que 2000 copies ont été imprimées.

“Le prix des cahiers d’exercice de langue française pour la deuxième année primaire est de 2d 200, alors que celui des cahiers d’exercice de langue anglaise pour la quatrième année primaire est fixé à 1d 800 et à 2d 500 pour la 5e année primaire” a-t-il affirmé.