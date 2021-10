Collections “Designers x Artisans” de Creative Tunisia au salon de la création artisanale 2021

Le salon de la création artisanale qui se tient du 01 au 10 octobre 2021 au parc des exposition du Kram accueille l’exposition des nouvelles collections «Designers x Artisans» initiées par le projet Creative Tunisia.

Cette exposition offre à voir une sélection de produits issus de l’artisanat tunisien mêlant savoir-faire traditionnel et lignes contemporaines nés de la rencontre entre 16 univers de designers et 40 entreprises et groupements artisanaux membres de 6 clusters artisanaux soutenus par le projet.

Afin de mettre en valeur et faire évoluer le savoir-faire artisanal tunisien, le projet Creative Tunisia qui est une composante du programme européen « Tounes Wijhetouna », et financé par l’Union européenne avec une contribution de l’agence italienne pour la coopération au développement et mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), a initié une action de développement de nouvelles collections en introduisant l’innovation et le design.

Pour cela, Creative Tunisia a mobilisé 16 talentueux designers tunisiens passionnés par le monde de l’artisanat. Ces jeunes créateurs ont eu pour mission de développer de nouveaux produits qui allient des formes nouvelles adaptées aux tendances du marché aux savoir-faire hérités de la nécessité de l’objet usuel.

Ce travail s’est fait en étroite collaboration avec des entreprises et groupements artisanaux membres des clusters soutenus par le projet, à savoir les clusters cuivre à Kairouan, fibres végétales à Gabès, pots de jardins à Moknine, Klim au Kef, Halfa à Kasserine et tissages traditionnels à Monastir.

Pendant 6 mois, designers et artisans, encadrés par des expertes internationales en développement de produit, ont donc imaginé 30 collections comprenant plus de 300 prototypes. Ces nouveaux objets, dont le design porte un nouveau regard sur un secteur en quête de renouveau seront incontestablement les best-sellers de l’artisanat tunisien des années à venir. Les collections seront exposées pour la première fois lors de l’édition 2021 du salon de la création artisanale.

Lire aussi :

Retour du Salon de la Création Artisanale du 1 au 10 octobre 2021 au Kram