Tunisie : Grand Concours national de BD pour les passionnés de tout âge

Un grand concours national de Bandes dessinés est organisé par l’Association Cercle des Amis de l’Image et le Salon International de la Bande-Dessinée de Tazarka. Jeunes et moins jeunes sont invités à se munir de leur plumes et pinceaux pour préparer des planches originales et participer à ce premier concours national de BD en Tunisie.

Le concours tunisien de BD est organisé en marge de la 25e édition du Salon International de la Bande Dessinee de Tazarka (SIBDT) qui se tient chaque année dans ce village au bord de la mer. Il porte le nom du bdésite tunisien Abou Saoud Messâdi (décembre 1948 – janvier 2018), fondateur du salon.

Militant politique depuis les années 70, Abou Seoud Messadi est fondateur de l’association du livre de Tazarka , Producteur de cinéma , activiste , éditeur et un fervent défenseur du droit à la culture et aux libertés individuelles ..Il a choisi de se consacrer à la vie culturelle au début des années 90, et notamment à la vie culturelle de son village natal Tazarka.

Conditions de participation au Grand concours tunisien de BD

Tout dessinateur de plus de 17 ans a la possibilité de participer à ce concours de BD en concevant une planche autour de l’un des 3 thèmes principaux à savoir:

– Les conséquences du Coronavirus sur la vie quotidienne,

– Les difficultés rencontrées par les femmes dans les sociétés arabes,

– Les enjeux environnementaux.

La date limite pour l’envoi des planches est fixée pour le 15 novembre 2021. Les trois meilleurs bdésites recevront des prix compris entre 5.000 dt et 1.000 dt. Pour plus d’informations, consultez la page facebook de Le Cercle Des Amis De L’ Image حلقة أحباء الصورة .

S.B.

