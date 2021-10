Le Club Photo de Tunis est de retour, Prenez part à une magnifique aventure humaine!

Après une période difficile, qui a affecté tous les secteurs artistiques et culturels en Tunisie et ailleurs, à cause de la pandémie du coronavirus, l’association du Club Photo de Tunis rouvre de nouveau ses portes pour les amateurs et passionnés de photographie.

Le club Photo de Tunis s’adresse à tous les amateurs de photographie qu’ils soient débutants ou pas et a pour mission de diffuser et vulgariser la culture photographique auprès d’un large public et aussi mettre en avant les merveilleux paysages de la Tunisie. Il a vu le jour en 2010 et a regroupé dans un premier temps un groupe de passionnés de photographie avant de prendre la forme d’une association, l’ACPT, le 14 septembre 2012.

Reprise des activités du club

La reprise des activités de l’association Club Photo de Tunis se fait fin octobre 2021. Il est organisé à l’occasion pour tous les amateurs débutants et confirmés en photographie, une première journée portes ouvertes samedi 23 octobre 2021 à la bibliothèque diocésaine de la Médina de Tunis.

Le programme de cette journée se déroulera en 4 parties principales: Présentation du programme de formation, présentation des projets du club, galerie critique autour des photos publiées pour le concours COVID-19, et l’annonce du gagnant ainsi que la remise de cadeaux.

L’association Club Photo de Tunis, ACPT, organise pour ses membres des sorties en Tunisie et à l’étranger et propose plusieurs formations, ateliers et concours tout au long de l’année ainsi que des conférences, des galeries critiques et des rencontres avec des photographes professionnels ainsi que la réalisation d’expositions.

concours photo sous le thème “COVID-19”

En vue de marquer cette reprise, le club photo Tunis a lancé un concours photo sous le thème « COVID-19 » sur les réseaux sociaux Facebook & Instagram : https://bit.ly/3n7yWQ7. Le principe du concours est simple : il consiste à publier des photos sur vos profils (en mode public) sous le thème du coronavirus avec les hashtags #ACPT_is_back et #Clubphoto_is_back . Faites vite, vous pouvez poster votre photo jusqu’au 22 octobre.

L’ACPT, une famille réunie autour de la photographie

Le Club photo de Tunis vous donne la possibilité de prendre part à une magnifique aventure humaine et artistique. Il met à votre disposition des formations de qualité et vous permet de côtoyer les plus grands noms de la photographie nationale, indique le comité directeur du club.

Le club Photo est une véritable “Sagrada Familia” (faisant référence à une famille unie), indique Kaouther Bedoui la nouvelle présidente du club photo de Tunis, récemment élue. En effet, l’ACPT est une grande famille pour moi et pour tous les membres. Le bureau exécutif de cette année est choisi avec soin selon les profils des membres et leurs compétences techniques et chacun donnera le meilleur de lui même selon son domaine de compétence, précise-t-elle.

Nouveauté de l’ACPT au cours de l’année 2021- 2022 Mis à part les sessions de formation pour les débutants en photographie ainsi que ceux en stade avancé, nous avons pensé à des sessions de créativité, de gestions de portofolio et des mastercalss. Nous travaillons pour inviter les sommités de la photographie en Tunisie pour le partage du savoir et du savoir faire, précise Kaouther. Par ailleurs, nous œuvrons pour établir des partenariats avec des agences digitales dans l’objectif de développer des projets ensemble. Nous avons également considéré les bests practices de la transition au digitale faite pendant le confinement et nous avons prévu des ateliers en ligne à travers des webinaires, pour que le maximum de jeunes et moins jeunes puissent assister et participer. Pour une pré-inscription au club photo de Tunis, les nouveaux adhérents peuvent remplir ce formulaire https://forms.gle/ygrkcfaKQULaNLoi8

L’ACPT est ouverte à tout le monde, peut importe le matériel utilisé. Les membres se réunissent tous les samedi après-midi pour des séances théoriques et pratiques portant sur l’art et la technique photographique en plus des sessions outdoor et des évènements ponctuels.

Sara Tanit