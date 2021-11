HUAWEI nova 9: Cinq raisons pour tester le smartphone Trendy Flagship et Camera King

Huawei a annoncé le lancement du Smartphone Trendy Flagship et Camera King – le HUAWEI nova 9 lors d’un événement régional au Moyen-Orient et en Afrique qui s’est tenu à Dubaï.

La dernière itération élégante de la populaire série HUAWEI nova est dotée d’un design époustouflant mis en valeur par une couleur unique n ° 9, une incroyable caméra Ultra Vision 50MP, 66W HUAWEI SuperCharge et une multitude de fonctionnalités Super Device et EMUI 12, qui en font le gadget technologique le plus populaire

Disponible en deux coloris scintillants – Color No. 9 et Black, le HUAWEI nova 9 sera disponible en Tunisie à partir du mois de décembre 2021.

Voici cinq raisons qui vont séduire les utilisateurs du HUAWEI nova 9 :

1- Un design stylé hors du commun

Le HUAWEI nova 9 est disponible dans un coloris passionnant avec un tout nouveau nom cool : Color No. 9. Cette couleur est un mélange de teintes bleues et violettes à faible saturation qui se fond méticuleusement avec les particules scintillantes pour former un spectre de couleurs de rêve qui dégage un soupçon de mystère. Sous différents éclairages, la finition de couleur reflète des motifs vifs et colorés. Il arbore un écran incurvé de 6,57 pouces qui peut restituer 1,07 milliard de couleurs et prend en charge un taux de rafraîchissement d’affichage jusqu’à 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz et la gamme de couleurs P3 pour produire des visuels plus fluides et plus immersifs qui regorgent de détails. Grâce à sa conception ultra-fine de 7,77 mm et à son poids d’environ 175 g, il tient confortablement dans vos mains. Le matériel de caméra plus puissant a un design simple qui est similaire à l’ancien look, mais est livré avec un emblème d’anneau « nova » qui met en valeur l’anneau Star Orbit, ce qui le rend encore plus reconnaissable et accrocheur.

2- Une configuration de caméra Ultra Vision stupéfiante de 50MP

Le système de caméra arrière comprend une caméra ultra vision 50MP, une caméra ultra grand angle 8MP, une caméra macro et une caméra de profondeur. Il comprend un grand capteur de 1/1,56 pouce et un RYYB CFA à haute sensibilité à la lumière, collectant 40 % de lumière en plus par rapport à un capteur RGGB standard. Cela permet aux utilisateurs de capturer de superbes photos et vidéos même dans des conditions de faible luminosité, garantissant que les parties lumineuses de l’image ne sont pas surexposées tandis que les zones sombres sont claires et riches en détails.

Une fois que le matériel de l’appareil photo a capturé une image, le moteur de fusion XD se met au travail, en utilisant des techniques de photographie informatique sophistiquées pour améliorer considérablement les détails et la qualité de l’image.

3- Fonctionnalités de vlogging de la caméra frontale sympas !

En ce qui concerne les selfies et les besoins de vlogging, le HUAWEI nova 9 dispose d’une caméra selfie 32MP capable d’enregistrer des vidéos selfie avec une clarté 4K. Avec le HUAWEI nova 9, vous pouvez facilement basculer entre les caméras avant et arrière en continu pendant l’enregistrement pour produire une seule vidéo contenant les deux séquences en une seule fois. Vous pouvez également utiliser la vidéo à double vue pour afficher simultanément les perspectives avant et arrière, ou pour assembler une prise de vue zoomée et une prise de vue large, toutes deux prises sur la caméra arrière, dans une seule image. Encore une fois, ce changement de caméra se produit de manière transparente, vous permettant de créer des vidéos uniques en appuyant simplement sur le bouton d’enregistrement. Avec l’application Petal Clip, les utilisateurs peuvent facilement choisir parmi une variété de modèles et de thèmes vidéo avant de publier leurs vlogs ou d’autres vidéos sur les réseaux sociaux en un rien de temps. De plus, les processus d’édition complexes ont été rationalisés grâce à la recherche vidéo et à la création vidéo en un clic.

4- Charge ultra-rapide pour plus de plaisir avec 66W HUAWEI SuperCharge

Le HUAWEI nova 9 dispose d’une batterie longue durée de 4 300 mAh, qui est prise en charge par le 66 W HUAWEI SuperCharge. Il ne faut que 15 minutes pour charger à 53% et 38 minutes pour charger complètement. Lorsqu’il faut autant de temps que votre routine matinale ou le temps d’un repas pour le remplir complètement, vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’oublier de recharger votre téléphone pendant la nuit !

5- Super Device et EMUI 12 fonctionnalités futuristes

Fonctionnant sur EMUI 12, HUAWEI nova 9 offre une réponse de contrôle fluide et rapide. Que ce soit pour consulter ses e-mails, étudier, communiquer à distance, jouer ou simplement se divertir : le nouveau smartphone offre une toute nouvelle interaction avec tous les scénarios, simple, rapide, fluide et fiable.

Avec le HUAWEI nova 9, contrôler plusieurs appareils à la fois est aussi simple que de contrôler un seul appareil, grâce aux fonctionnalités Super Device. L’onglet Appareil+ du Panneau de configuration permet aux utilisateurs de contrôler ou de configurer facilement une collaboration multi-appareils avec d’autres appareils, tels que HUAWEI Vision, FreeBuds, MatePad et MateBook. Par exemple, les utilisateurs peuvent appuyer sur l’icône HUAWEI MatePad pour activer la collaboration multi-écrans smartphone-tablette ; appuyez sur l’icône HUAWEI MateBook pour la collaboration multi-écrans Smartphone-PC ou appuyez sur l’icône HUAWEI FreeBuds pour basculer de manière transparente leur sortie audio vers leurs écouteurs Huawei.

Tekiano avec communiqué