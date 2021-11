 Festival Vidéo Opéra Danse: du 10 au 14 novembre 2021 à la cité de la culture de Tunis (Programme)

Le Festival Vidéo Opéra, VOD, est proposé du 10 au 14 novembre 2021 au Théâtre de l’Opéra de Tunis. Cet événement est de retour après une première édition organisée en 2020 et propose de réunir la danse et le cinéma à travers des spectacles tunisiens et italiens.

Le public est invité à assister à une panoplie de spectacles et de films de danse abordés selon une multiplicité de prismes et d’angles de vue qui vont de la chorégraphie pour la caméra, aux documentaires sur la danse en passant par des films de fictions et des courts métrages expérimentaux qui mettent l’accent sur le mouvement dansé.

VOD offrira à son public de cinéphiles, de connaisseurs et d’amateurs de danse, une belle sélection de films de diverses origines traitant de la danse, dans tous ses expressions et selon de multiples approches esthétiques et dramaturgiques.

Cette année, la programmation est agrémentée par un focus mettant en lumière l’Italie à travers sa création chorégraphique contemporaine. Il y’aura aussi des débats, des ateliers, des performances et des créations participatifs impliquant les artistes et les professionnels du métier.

L’inauguration de la 2eme édition du Vidéo opéra danse se fera Mercredi 10 Novembre avec le spectacle “Le grand voyage du divin Dante” Du chorégraphe Luca Bruni.

Programme du Festival Vidéo Opéra Danse 2021 du 10 au 14 novembre :

VOD est une production Théâtre de l’Opéra de Tunis en collaboration avec Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) et IICTunisi, mis en oeuvre par le Centre Chorégraphique tunisien.

Tekiano