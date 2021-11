Le temps sera peu nuageux, lundi 22 novembre 2021 avec des chutes de pluies, possibles localement. Ces pluies seront orageuses sur les régions de Bizerte, Tabarka et Nefza.

Les températures seront stationnaires, et les maximales se situeront entre 17 et 22 degrés sur l’ensemble du pays et ne dépasseront pas les 14 degrés sur les hauteurs.

Le vent soufflera fort sur les régions côtières avec une vitesse de l’ordre de 50 km/h. La mer sera agitée à très agitée.