L’artiste Oussama Ammar expose à la médiathèque de l’Ariana

L’artiste Oussama Ammar invite le public à découvrir son exposition personnelle intitulée “Méditation couleur” ou “Color Meditation” jusqu’au 4 décembre à la médiathèque de l’Ariana.

L’artiste tunisien propose un univers représentatif des symboles et des couleurs de la méditerranée et du nord Afrique. Ses œuvres permettent aux observateurs de voyager vers de nouvelles formes de méditation et d’inspiration.

Oussama Ammar est un designer contemporain né en 1985 à Tunis. Diplômé de l’École Supérieure des Sciences et Technologies du Design, il a suivi par la suite une formation en peinture a l’huile à Paris, où il s’est spécialisé dans l’art pictural avec une prédisposition particulière pour le cubisme.

Il compose et revisite le NEW ART à travers des symboles recherchés et développés de manière originale, inspiré de la culture Nord africaine amazigh. Il désire transmettre des messages vibrants sur cette riche culture. Il enseigne actuellement l’expression artistique à l’ESSTED.

L’artiste tunisien, qui a déjà exposé dans plusieurs endroit en Tunisie, Maroc, Algérie, Egypte et France, puise son inspiration dans les grands œuvres des artistes contemporains comme Pablo Picasso et Constantin Brâncusi, ainsi que les designers Philippe Starck et Karl Lagerfeld en plus de la pop culture qui a bercé son enfance.

I.D.