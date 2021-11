Prix FABA de littérature : Remise des prix de la 1ère édition le 4 décembre 2021

La cérémonie de la remise du Prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature 2021 lancé par la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) aura lieu samedi 4 décembre 2021 à 11h à la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT), sous l’égide de la directrice de la Bibliothèque et présidente d’honneur du prix Raja Ben Slama,et en présence des membres du jury ainsi que des figures de la culture, des arts et de la littérature tunisienne.

La première édition du ” Prix FABA de littérature ” lancé fin novembre 2020 a pour objectif la promotion de la culture par le biais du livre et de la lecture et de soutenir la création littéraire, mais également, les éditeurs et les libraires.

Pour cette première sessions six prix sont prévues dans les catégories suivantes :

1. Le prix du roman en langue arabe : 20.000 DTN

2. Le prix du roman en langue française : 20.000 DTN

3. Le prix de l’essai (en arabe ou en français) : 20.000 DTN

4. Le prix du beau livre d’art (en arabe ou en français) : 20.000 DTN

5. Le prix du livre illustré pour enfant (en arabe ou en français) : 10.000 DTN (à partager entre l’auteur et l’illustrateur)

6. Le prix de la première œuvre romanesque (en arabe ou en français) : 5.000 DTN

La cérémonie sera précédée par la présentation du projet Ouie-Lire Audio-book de la BNT avec le soutien de la FABA à 10h00.

Le prix FABA est lancé en hommage à l’homme d’affaire tunisien Abdelwahab Ben Ayed, né en avril 1938 à Sfax et mort le 4 avril 2019. Il est connu comme le fondateur et le premier PDG du groupe Poulina.

