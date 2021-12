JTC 2021: Programme et billets des Journées Théâtrales de Carthage

le Théâtre retrouve ses scènes du 04 au 12 décembre 2021 dans le cadre des Journées théâtrales de Carthage. Une édition des JTC riche de créations théâtrales arabes, européennes et africaines inédites qui ont trouvé leur temps pour bien se développer et se perfectionner avant de renouer avec le public.

Les salles de théâtre et de spectacle du grand Tunis abriteront une centaine de pièces de théâtre qui seront présentées tout au long des JTC 2021 dont 14 pièces en compétition officielle qui vont concourir pour le tanit d’or.

Bande-annonce des Journées Théâtrales de Carthage:

Plusieurs spectacles et du théâtre de rue sont prévus tout au long du festival à l’avenue Habib Bourguiba de Tunis. Des ateliers, des formations, des hommages, des pièces de théâtre, des performances et des conférences seront organisés en vue d’établir une réflexion commune sur la réalité du théâtre en temps de crise.

L’ouverture de la 22ème édition des JTC se fera samedi 04 décembre 2021 à la salle de l’opéra de la cité de la culture de Tunis et sera précédée par un spectacle musicale de l’artiste Badiâa Bouhrizi à l’Avenue.

Ci dessous le programme des JTC 2021 , avec les salles et les horaires des spectacles:

Télécharger (PDF, Inconnu)

Télécharger (PDF, Inconnu)

Télécharger (PDF, Inconnu)

Les prix des billets des JTC 2021 sont fixés à 2,5 dt pour les élèves et les étudiants et 5 dt tarif complet, à noter que les salles accueilleront le public avec 50% de leur capacités. Les spectateurs sont tenus de respacter la distanciation sociale de 1 metre, de porter un masque de protection et de se munir d’une attestation de vaccination contre la covid-19.

Vous pouvez acheter les tickets pour les différentes prestations théâtrales dès qu’ils seront mis en vente au théâtre municipale de Tunis, espace El Teatro, Mad’art Carthage, salle 4ème art, salle El Hamra, cinéma Africa et à la cité de la culture de Tunis.

S.B.

Lire aussi :

JTC 2021: 14 pièces dans la compétition officielle des journées théâtrales de Carthage