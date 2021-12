Marathon Comar 2021 : Une édition virtuelle sous le thème “Courons pour l’environnement”

La nouvelle édition du marathon Comar Tunis–Carthage 2021 se déroule cette année virtuellement sous le thème ‘Courons pour l’environnement’ et ce samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021.

Les assurances Comar s’associent à l’association “Tounes Clean Up” et les revenus collectés suite à la vente des dossards du Marathon Comar seront consacrés au reboisement de milliers d’arbres et ce à partir du mois de janvier 2022, 1 dinar collecté servira à planter 1 arbre.En 2021, plus 25 milles hectares de forêts tunisiennes ont été incendiées Le montant pour reboiser un seul hectare de nos forêts s’élève à 9000 dinars!

Ainsi, le Marathon COMAR de Tunis-Carthage sera organisé cette année le 11 et 12 décembre 2021, sous forme de courses virtuelles gérées via l’application mobile “Just move” : une application de renommée dans le domaine des courses virtuelles.

Comment participer au Marathon COMAR de Tunis-Carthage Virtual Run 2021 ?

Un Village Marathon Comar de Tunis-Carthage sera organisé les 02 et le 03 décembre 2021 à l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis.

Les participants et participantes courront l’un des trois courses programmées, à savoir : Le Marathon, le semi-Marathon et la course pour tous. Les inscriptions au Marathon Comar sont toujours ouvertes sur le site marathon.comar.tn jusqu’au 12 décembre 2021.

Tekiano