Première mondiale de la pièce de théâtre “l-Medea” de Sulayman Al-Bassam aux JTC 2021

La pièce de théâtre “l-Medea” du metteur en scène koweitien Sulayman Al-Bassam participe à la compétition officielle des JTC 2021. Sa première mondiale sera présentée lors de cette 22è édition des Journées théâtrales de Carthage le 09 décembre 2021 à la salle 4ème art de la capitale Tunis.

La pièce de théâtre “I-Medea” ou I-Media est inspirée du texte grec Medee d’Euripide et traite un certain nombre de questions humanitaires immédiates, dans une relation avec la migration, les déplacements, les conflits d’identité et l’appartenance aux pays du tiers monde et les pays européens qui attirent les migrants.

Les acteurs participants à cette pièce de théâtre “I-Media” sont : l’artiste Sulayman Al-Bassam et l’actrice syrienne, Hala Omran , de la Tunisie, l’artiste et le directeur de production Oussama Jamei, ainsi que les Libanais Abed KOBEISSY et Ali Hout, Sénographie d’Eric Soyer (France), Engineering Audio Louise Blancardi (France), sur titrage Wafaa Al-Faraheen (Jordanie).

Trailer de I medea ميديا – Sulayman Al Bassam

Le projet ‘ I-Media’ est une façon d’introduire la force des plates-formes numériques pour changer l’espace politique et créer une histoire symbolique claire du conflit au XXIe siècle.

Cette pièce de théâtre représente un projet de recherche pour une nouvelle forme d’écriture de théâtre de théâtre transfrontalier et afin de trouver des groupes authentiques et profonds dépendants de manière simpliste de l’espace théâtral et des options optiques en tant que choix parallèle pour l’intensité de l’erreur de la moustique de la scène et le micro-texte, au traitement du contemporain du monde Arabe.

L’œuvre cherche l’équilibre symbolique de la région pour créer des couleurs de musique marine à l’abri des stéréotypes, un vaisseau spatial ouvert, selon les acteurs.

