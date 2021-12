JTC 2021: Une inauguration inédite célébrant plusieurs expressions d’art et transmise à la télé

La cérémonie inaugurale de la 22e édition des JTC est prévue pour samedi 04 décembre 2021 à la cité de la culture de Tunis. L’ouverture des JTC sera transmise en direct live sur la chaine nationale Watania 1 à partir de 18H et aura pour maitresse de cérémonie l’artiste Nadia Boussetta.

Les JTC 2021 ont décidé de rompre avec l’esprit de l’ouverture classique imprégné de protocole. Cette année, l’ouverture, sera marquée par des célébrations et des expressions artistiques diverses, qui fleuriront un peu partout afin de donner le coup d’envoi d’une fête théâtrale d’envergure, tant attendue en Afrique et dans le Monde Arabe.

Avec ses deux espaces extérieur et intérieur, la Cité de la Culture compte se transformer en un immense théâtre dont la scène accueillera toutes sortes d’expressions d’Art contemporain, entre musique, danse, poésie et chant. Des moments que nous partagerons avec nos invités, nos créateurs, notre public… en partant de la rue, jusqu’à la salle de l’Opéra de la cité de la culture.

C’est avec un spectacle artistique complet, où diverses expressions se conjuguent dans un espace scénographique mouvant, où la profondeur de l’image met en relief la créativité de l’artiste, que la cérémonie d’ouverture mise en place par Chedly Arfaoui, signera le début des festivités.

La cérémonie se déclinera en deux temps. Le premier, à l’extérieur, prendra la forme d’un carnaval, qui partira à 17h, de la rue et atteindra le tapis rouge, sur lequel seront exposées des sculptures artistiques vivantes représentant des personnages d’oeuvres qui ont marqué le 4e Art. A la place des théâtres, la musique et les percussions de 30 batteurs signeront le spectacle « BATERAS », qui reprendra des morceaux connus des patrimoines arabe et européen, juste avant d’accéder à la salle de l’Opéra.

Le deuxième temps de la soirée se tiendra à l’intérieur avec un clin d’oeil à Roméo et Juliette de William Shakespeare. Les spectateurs reconnaitront la célèbre scène du balcon qui sera reconstituée et adaptée pour l’occasion. Nesrine Mahbouli et Titanda Dumba joueront, en anglais, les deux rôles de la pièce.

Une scène culte, classique revue de façon on ne peut plus réaliste. Elle sera d’ailleurs rejouée, autrement, en fin de cérémonie, accompagnée de musique tunisienne et de monologues de la même pièce. Il s’agit d’une composition de Zied Zouari, qui s’intitulera « Hob Baya » où les artistes Anis Chouchène et la danseuse Nesrine Ben Arbia incarneront Roméo et Juliette et où la musique sera assurée par Dorsaf Trabelsi, Haither Bounouh, Mohamed Ali Ouarda, Aymen Ben Cheikha et Zoubeida Ben Mohamed.

Théâtre, danses contemporaine et classique, musique folklorique, chant lyrique, théâtre shakespearien avec une lecture tunisienne, feront de cette ouverture non pas une une cérémonie classique mais une fête qui annonce la 22e édition des Journées Théâtrales de Carthage, du 04 au 12 décembre, à Tunis.

Rappelons que les billets des JTC 2021 sont en vente dans les guichets des différents théâtre et salles de spectacles qui accueillent la manifestation.

