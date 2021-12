Radio 8 Menzel Bourguiba désire battre un record du monde, diffuser 72h non-stop

La radio associative bizertine ” Radio 8 Menzel Bourguiba a entamé à partir du dimanche 05 décembre 2021 à 16h une diffusion radiophonique en directe non-stop avec pour slogan ‘Défi 72H’. L’objectif de la radio est de battre le record du monde de diffusion radiophonique ininterrompue détenu par la radio associative ” Radio web Métline ” avec 66h 6mn 1s.

Sous la supervision du comité Guinness des records pour les pays du Moyen Orient et du monde arabe, la radio a démarré ses émissions en présence des animateurs, des représentants des autorités locales et de la société civile.

La diffusion directe non-stop se poursuivra jusqu’à mercredi 8 décembre 2021 et sera assurée par les animateurs Bassem Shili et Omar Ben Abdellah. Les deux animateurs vont meubler l’antenne sans interruption avec des débats impliquant plus de 250 invités en studio et plus de 100 entretiens téléphoniques sur des sujets d’ordre public.

La manifestation ” Défi 72h ” peut être suivie en direct notamment sur la page officielle de la radio www.radio8.tn , les fréquences fm 104.3 ou la page facebook de la radio « Radio 8 Menzel Bourguiba ».

Tekiano avec TAP