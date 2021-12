Le cinéma fête le théâtre du 8 au 18 décembre 2021 à la cinémathèque Tunisienne

Le cinéma fête le théâtre parallèlement à la tenue des journées théâtrales de Carthage, JTC 2021, qui investissent plusieurs salles du grand Tunis jusqu’au 12 décembre. A cet effet, la cinémathèque Tunisienne a mis au point une programmation spéciale en projetant des films inspirés de pièces de théâtre cultes ou en faisant découvrir des pièces de théâtre filmées.

Le public pourra découvrir des œuvres inspirées des travaux de William Shakespeare et des long-métages parmi les classiques du cinéma comme “Un Tramway nommé Désir ” et “Shakespeare in Love” ou encore “Interruption” de Yorgos Zois dont les faits se déroulent dans un théâtre.

Deux créations du Nouveau Théâtre de Tunis “La Noce” et “Ghassalat alnawadir (غسالة النوادر)” seront projetées. En parallèles à cette programmation spéciale, un volet sous le thème “Découverte” fera découvrir aux Cinéphiles des films récents.

Programme de la Cinémathèque Tunisienne du 8 au 18 décembre 2021

Mercredi 8 décembre 2021

16h00 : DÉCOUVERTE : LE SEL DES LARMES de Philippe Garrel, 2020, France, 100′

18h30 : LE CINÉMA FÊTE LE THÉÂTRE

SHAKESPEARE IN LOVE de John Madden, 1998, États-Unis, 123′, Vostfr

Jeudi 9 décembre 2021 : LE CINÉMA FÊTE LE THÉÂTRE

18h30 : LA NOCE du Nouveau Théâtre de Tunis, 1978, Tunisie, 90′ (35mm)

Vendredi 10 décembre 2021 : LE CINÉMA FÊTE LE THÉÂTRE

18h30 : Hommage à Noureddine Ben Aziza

مسرحية التربيع والتدوير de Ezzedine El Madani, Captation Habib Mselmani 1984, Tunisie, 85′

Samedi 11 décembre 2021 : LE CINÉMA FÊTE LE THÉÂTRE

16h00 : UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR d’Elia Kazan, 1951, États-Unis, 122′, Vostfr

18h30 : INTERRUPTION de Yorgos Zois, 2015, Grèce, 110′

Mardi 14 décembre 2021 : LE CINÉMA FÊTE LE THÉÂTRE

18h30 : LOOKING FOR RICHARD d’Al Pacino, 1996, États-Unis, 113’, Vostfr

Mercredi 15 décembre 2021

16h00 : DÉCOUVERTE

THE LAST HILLBILLY de Thomas Jenkoe et Diane Sara Bouzgarrou, 2020, France, 80′

18h30 : LE CINÉMA FÊTE LE THÉÂTRE

INTERRUPTION de Yorgos Zois, 2015, Grèce, 110′

Jeudi 16 décembre 2021 : LE CINÉMA FÊTE LE THÉÂTRE

18h30 : SOIS MON AMIE de Naceur Ktari, 2000, Tunisie, 91′ (35mm)

Vendredi 17 décembre 2021

16h00 : DÉCOUVERTE

LE TRAIN DU SEL ET DE SUCRE de Licínio Azevedo, 2016, Mozambique, 93′

18h30 : LE CINÉMA FÊTE LE THÉÂTRE

مسرحية غسالة النوادر du Nouveau Théâtre de Tunis, Captation Sleh Eddine Essid, 1980, Tunisie, 98′

Samedi 18 décembre 2021 : LE CINÉMA FÊTE LE THÉÂTRE

16h00 : LA CHATTE SUR UN TOIT BRÛLANT de Richard Brooks, 1958, États-Unis, 108′

18h30 : NARCISSE de Sonia Chemkhi, 2015, Tunisie, 90′

S.B.

