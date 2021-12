iPhone 13 en précommande chez Ooredoo via sa boutique en ligne

Ooredoo Tunisie annonce l’ouverture des précommandes du nouveau iPhone 13 via la boutique en ligne. Du 08 au 14 décembre 2021, les iPhone 13, 13 Pro et 13 Pro Max sont disponibles en précommande pour une livraison ultérieure.

Présenté le 14 septembre 2021 lors de l’Apple Event « California Streaming », l’iPhone 13 (dans ses trois versions) est une nouvelle génération du smartphone célèbre, avec un superbe design marqué par d’élégants bords plats et cinq nouveaux coloris.

Les nouveaux modèles bénéficient d’une panoplie d’innovations à l’instar du double appareil photo le plus avancé sur iPhone. Les nouveaux nés de la gamme des smartphones Apple se distinguent également par leurs performances ultra-rapides, une efficacité énergétique renforcée grâce à la puce A15 Bionic, une plus grande autonomie, un écran Super Retina XDR plus lumineux sur lequel les contenus n’ont jamais été aussi réalistes, une résistance exceptionnelle grâce au Ceramic Shield, une capacité de stockage d’entrée de gamme doublée (128 Go), un indice de résistance à l’eau IP68 et une expérience 5G avancée.

Ooredoo mise sur la digitalisation de ses ventes et ouvre la possibilité de précommander les iPhone 13, 13 Pro et 13 Pro Max uniquement via sa boutique en ligne (E-boutique). Après sa commande, le client pourra récupérer son nouvel iPhone 13 auprès de la boutique la plus proche.