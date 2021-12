Ligues des Champions 2021 – 2022 : Tirage au sort des huitièmes de finale (annulé)

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions d’Europe, a été effectué dans la ville de Nyon en Suisse lundi 13 décembre 2021. Il reste 16 équipes européennes qui vont tenter de remporter la coupe des champions.

Des matchs chocs ont été désignés, à l’instar de Real Madrid – Benfica, PSG – Manchester United, Cristiano Ronaldo retrouvera pour l’occasion son éternel rival Lionel Messie et Atlético de Madrid – Bayern Munich. Les huitièmes de finales de la champion’s league seront joués en 2022.

Les matchs des huitièmes de finale de la Ligues des Champions 2021 – 2022 sont comme suit:

Benfica (POR) – Real Madrid (ESP)

Villarreal (ESP) – Manchester City (ENG)

Atlético Madrid (ESP) – Bayern Munich (GER)

Salzbourg (AUT) – Liverpool (ENG)

Inter Milan (ITA) – Ajax Amsterdam (NED)

Sporting Portugal (POR) – Juventus Turin (ITA)

Chelsea (ENG) – Lille (FRA)

PSG (FRA) – Manchester United (ENG)

Les matchs aller de la Ligues des Champions 2021 – 2022 sont prévus pour les 15-16 et les 22-23 février 2022. Les matchs Huitièmes retour sont prévus pour les 8-9 et 15-16 mars 2022. Le tirage des quarts de finale est programmé pour le 18 mars 2022.

MAj : ce tirage au sort sera annulé indique l’UEFA et va être refait. Un nouveau tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions aura lieu à 15 heures

